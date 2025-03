Tallinna tänavatel hakkavad sõitma sajad rendimopeedid

Tallinna transpordivaldkonda juhtiva abilinnapea Kristjan Järvani (Isamaa) sõnul on tegemist 50 kilo kaaluvate pisimopeedidega ja nende kiirus on piiratud 25 kilomeetrini tunnis nagu ka renditõuksidel, kirjutab Postimees.

Liiklusseaduse järgi võib pisimopeediga sõita sõiduteel, rattateel või rattarajal ning jalgratta- ja jalgteel, kõnniteel pisimopeediga sõita ei tohi. Kuna pisimopeede hakatakse parkima samadesse teekattele joonistatud valgetesse ruutudesse, kuhu pannakse ka renditõukerattad, aga mopeediga kõnniteel sõita ei tohi, tuleb pisimopeed parkimiskohta käekõrval lükata.

Liiklusseadus lubab pisimopeediga sõita alates 14. eluaastast, kui sõitjal on jalgrattaluba, kuid alates 16. eluaastast ei ole see enam kohustuslik, ent Järvani sõnul on pisimopeedide maaletooja siiski mõista andnud, et kehtestab oma teenusele veidi kõrgema vanusepiirangu.