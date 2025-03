Araabia riigid lubasid Gaza ülesehitamiseks 53 miljardit dollarit

Trump räägib järjepidevalt Gaza elanike ümberasustamisest. Pole selge, kui tõsiselt Trump seda juttu tegelikult võtab. Hiljuti jagas ta tehisaru loodud videolõiku ning seal oli näha, milline võiks Trumpi vaatenurgast välja näha tulevane Gaza sektor.

Araabia Riikide Liiga ja Palestiina Omavalitsus on aga palestiinlaste ümberasustamise idee tagasi lükanud ning teisipäeval toimus Kairos ka Araabia riikide tippkohtumine.

Araabia riigid püüdsid nüüd pakkuda alternatiivi Trumpi visioonile. Kohtumisel viibis ka Palestiina Omavalitsuse juht Mahmoud Abbas ning ta avaldas lootust, et Trumpi ideid ellu ei viida, vahendas The Times.

Tippkohtumisel käidi välja Egiptuse koostatud üksikasjalik kavand. Dokument koosneb 91 leheküljest ning sisaldab pilte uhiuutest avalikest hoonetest. Plaan näeb ette, et Gazasse rajatakse ligi 200 000 eluhoonet, projekti koguinvesteering võib küündida ligi 53 miljardi dollarini.

Tippkohtumisel leiti, et Hamas ei peaks mängima Gaza juhtimisel mingit rolli ning palestiinlasi peaks esindama Palestiina Vabastusorganisatsioon, mis on Palestiina omavalitsuses domineeriv jõud. Plaan eeldab, et Gaza ülesehitamisse panustavad jõukad Pärsia lahe naftariigid.

Pole selge, kas Hamas on nõus vabatahtlikult loobuma kontrollist Gaza üle. Hamas on ise varem korduvalt teatanud, et ei kavatsegi võimust loobuda. Trumpi poolt räägitud ümberasustamise jutt on aga eriti murettekitav tavaliste gazalaste jaoks, kes on kogu viimase konflikti kartnud, et nad tõrjutakse jäädavalt oma kodust välja.