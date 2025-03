Trump andis Hamasi juhtkonnale viimase hoiatuse Gazast lahkumiseks

USA president Donald Trump hoiatas kolmapäeval, et äärmusrühmituse Hamasi liidritel on viimane võimalus Gazast lahkuda.

"Ma saadan Iisraelile kõik, mida see töö lõpetamiseks vajab. Ükski Hamasi liige ei ole kaitstud, kui te ei tee nii, nagu ma ütlen," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"See on teie viimane hoiatus! Juhtkonna jaoks on nüüd aeg Gazast lahkuda, kuni teil on veel võimalus," rõhutas USA president.

Trump laiendas veidi hiljem ähvardusi Hamasi vastu kõigile Gazas asuvatele palestiinlasele.

USA presidendi kinnitusel ähvardab neid surm, kui nad hoiavad 2023. aasta 7. oktoobri rünnakus Iisraeli vastu võetud pantvange. "Samuti Gaza elanikele: ees ootab ilus tulevik, kuid mitte siis, kui hoiate pantvange. Kui hoiate, siis olete surnud!" postitas Trump.

"Kui pantvange ei vabastata, siis tuleb selle eest põrgu moodi maksta," lisas president.

Valge Maja oli enne seda teatanud, et USA saadik vestles otse Hamasiga ameeriklastest pantvangide elude kindlustamiseks.

"Iisraeliga peeti selles küsimuses nõu. Dialoog ja inimestega üle maailma rääkimine, et teha seda, mis on Ameerika rahva huvides, on midagi, mida president peab õigeks," sõnas Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ajakirjanikele.

Iisrael kinnitas pärast seda, et USA on nendega konsulteerinud otsekõneluste üle Hamasiga, et tagada Gaza sektoris hoitud USA pantvangide vabastamine.

"Iisrael avaldas konsultatsioonide käigus Ühendriikidega oma arvamust otsekõneluste kohta Hamasiga," ütles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ametkond avalduses.

Hamasi esindajad kinnitasid samuti, et äärmusrühmitus pidas otsekõnelusi USA saadikuga Gazas peetavate pantvangide vabastamise teemal.

"Hamasi ja erinevate Ameerika suhtluskanalite vahel toimus mitu suhtlust, millest viimane oli USA saadikuga ja arutati Ameerika kodakondsust omavate Iisraeli vangide, nii elavate kui ka surnute küsimust," ütles anonüümseks jääda soovinud Hamasi ametnik.

Teine Hamasi kõrge ametnik täpsustas, et rühmituse ja USA ametnike vahel on viimastel päevadel Dohas toimunud kaks otsekohtumist.