Iisrael peatas Hamasi survestamiseks Gaza elektrivarustuse

Iisraeli julgeolekuametnik ütles, et ainus elektrienergia, mida Iisrael praegu Gazale tarnib, on otseliin enklaavi veemagestamistehasesse ja seda ei saa enklaavis mujale ühendada. Gaza saab suurema osa oma elektrist generaatoritest ja päikesepaneelidest, ütles ametnik väljaandele The Wall Street Journal (WSJ).

Iisrael tarnis Gazale enne praeguse sõja algust umbes poole kogu seal tarbitavast elektrienergiast, kuid Hamas kahjustas selle ülekandetaristut, kui 7. oktoobril 2023 Iisraeli ründas ja pantvange võttis, kutsudes sellega esile praeguse sõja Gazas. Iisrael pole taristut pärast seda parandanud, ütles ametnik.

Hamasi pressiesindaja Hazem Qassem ütles, et Iisrael praktiliselt lõpetas 2023. aasta oktoobris Gazale elektri tarnimise ja et pühapäevane otsus näitab seda, kuidas Iisrael eirab rahvusvahelist õigust.

Sõda on hävitanud suure osa Hamasi sõjajõududest ja selle infrastruktuurist, sealhulgas relvade valmistamise rajatised ja suured tunnelid, mis ühendavad olulisi sõjalisi objekte, kuid rühmitusel on endiselt mõningane roll enklaavi juhtimisel.

Kuigi Gaza veemagestamistehas tõenäoliselt lakkab töötamast, ütles ametnik, et Iisrael varustab endiselt Gaza 2,2 miljonit elanikku veega kolmest eri torujuhtmest enklaavi lõuna-, kesk- ja põhjapiirkonnas.

Iisraeli pühapäevane otsus on osa eskaleerivatest sammudest, mille eesmärk on järk-järgult suurendada survet Hamasi vastu ajal, kui kõnelused seitsmenädalase relvarahu pikendamiseks on takerdunud.

Iisrael alustas survet, blokeerides kaupade veo Gazasse. Iisraeli rahandusminister Bezalel Smotrich ütles eelmisel nädalal, et meetmed hõlmavad Gaza elektri- ja veevarustuse katkestamist ning et neid samme arutati valitsuskabineti koosolekul.

Kui need aga tulemust ei anna, võib Iisrael hakata korraldama õhulööke ja taktikalisi haaranguid Hamasi sihtmärkide vastu, ütles plaaniga tutvunud Iisraeli julgeolekuanalüütik. Järgmisena võib Iisrael oma elukohtadest taas välja tõrjuda sajad tuhanded palestiinlased, kes on kasutanud relvarahu, et naasta oma kodudesse Gaza sektori põhjaosas, ütles analüütik.

Lõppkokkuvõttes võib Iisrael uuesti tungida Gazasse palju suurema sõjalise jõuga, kui ta on konfliktis seni kasutanud, pidades silmas Hamasi jäänuste ründamise ajal maa hoidmist ja territooriumi tõhusat okupeerimist, ütlesid plaaniga tuttavad inimesed.

250 pantvangist, kelle Hamasi võitlejad 7. oktoobril 2023 võtsid, on Iisraeli sõnul 59 veel vangistusest vabastamata. Neist elus arvatakse olevat 24 inimest.

Iisrael soovib, et Hamas vabastaks endiselt tema käes olevad pantvangid, mida Hamas on öelnud, et ta teeks ainult siis, kui sõjategevus lõpetatakse püsivalt, millega Iisrael aga ei nõustu. Iisrael soovib ka, et Hamas loobuks võimust ja desarmeeriks, mida Hamas keeldub tegemast.

Seepärast näib jaanuaris jõustunud vaherahu Iisraeli ja Hamasi vahel üha ebakindlam.

Hamasi kõrgetasemeline delegatsioon on viimastel päevadel Kairos pidanud Egiptuse vahendajatega relvarahukõnelusi, et jõuda leppe järgmisse etappi, mis võib avada tee sõja lõpetamisele. Hamasi ametnikud teatasid aga, et on valmis sõlmima ajutise kokkuleppe Gazas kinni peetud ameeriklastest pantvangide vabastamiseks vastutasuks relvarahu pikendamise, teise etapi läbirääkimiste alustamise garantiide üle ja palestiinlastest vangide vabastamise eest.

"Kinnitame oma valmisolekut osaleda teise etapi läbirääkimistel viisil, mis vastab meie rahva nõudmistele ning kutsume üles suurendama jõupingutusi Gaza sektori abistamiseks ja meie kannatava rahva blokaadi lõpetamiseks," ütles Hamasi pressiesindaja Abdel-Latif al-Qanoua pühapäevases avalduses.

Araabia vahendajad ütlesid, et Iisrael seadis rühmitusele tähtajaks laupäeva, mil ta peab nõustuma vabastama rohkem pantvange, ning hoiatas relvarahukõnelustel osalejaid, et see suurendab järk-järgult survet Hamasile kuni täiemahulise sõja juurde naasmiseni.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles laupäeva õhtul, et esmaspäeval saadetakse Dohasse delegatsioon, et "läbirääkimisi edendada". USA erisaadik Lähis-Idas Steve Witkoff peaks ühinema kõnelustega teisipäeval.