Suure Munamäe torni jalgtee äärde tahetakse istutada pärnapuid

Suure Munamäe kuusik kannatab kuusekooreüraski kahjude käes. Et ala asub sihtkaitsevööndis, on seal igasugune majandustegevus keelatud. Lisaks on Munamäe metsast leitud mitut liiki väga haruldasi samblikke.

Kohaliku kogukonna soov on aga, et Eesti üks olulisemaid maamärke säilitaks kõigele vaatamata esindusliku ilme. Nii on Võrumaa pikaaegne metsaülem Agu Palo teinud ettepaneku istutada Munamäe jalamile pärnad.

"Peaks metsa tulevastele põlvedele ka atraktiivse hoidma – istutatakse midagi uut, et mitte ainult kuivi puid vaadata, vaid vaataks ka noort metsa, mis 100 aasta pärast on väga super ju vaadata," lausus RMK Kagu regiooni kaasamisspetsialist Risto Sepp.

30 pärna on planeeritud Suure Munamäe jalamile kõnnitee äärde ja ka asukohad on juba välja valitud, tokid on maasse löödud ja nüüd jääb vaid loota, et see plaan saab teoks.

Et tegemist on sihtkaitse- ehk kõige karmimate piirangutega vööndiga, on pärnade istutamiseks vajalik keskkonnaameti luba.

"Täiesti võimalik. Siin on uuritud seda asja natuke varem, on koostatud üks eksperthinnang selle kohta. Ja leitud, et taristu lähedal iseenesest võib küll natuke puid ka juurde istutada, lisaks sellele et sealt ka võsa võtta natuke," lausus keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Märt Holtsmann.

Kasvukoha poolest oleks Suur Munamägi pärnadele igati sobilik asukoht

"Metsamehe tarkus, mida me oleme koolis õppinud, võiks seal sobida – tal on pikk eluiga, nad on hästi toredad, kevadel ju õitsevad. Lõhnavad, atraktiivsed, kõik see, mis seal võiks ju olla. Kui see allee, mis sinna üles torni juurde läheb, annab värvi ja sära juurde, see on ju minu meelest väga meeldiv," rääkis Sepp.