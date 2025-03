Rumeenia käskis kahel Vene diplomaadil riigist lahkuda

Rumeenia kuulutas kolmapäeval persona non grata'ks Vene saatkonna sõjaväeatašee ja tema asetäitja viidates nende diplomaatiliste tavadega vastuolus olevale tegevusele. Venemaa lubas sellele vastata omapoolsete sammudega.

Rumeenia samm on järjekordne märk pingetest Bukaresti ja Moskva vahel, mis on kasvanud seoses Ukraina sõjaga ja väidetega Venemaa sekkumisest Rumeenias peetud presidendivalimistesse.

Rumeenia tühistas enne detsembris toimuma pidanud presidendivalimiste teist vooru selle esimese vooru tulemused, kuna leiti, et Venemaa sekkus valimiskampaaniasse, mis aitas teise vooru Venemeelse kandidaadi, kellel küsitluste kohaselt oli väga väike toetus. Moskva on süüdistused tagasi lükanud.

"Rumeenia võimud on otsustanud kuulutada persona non grata'ks Vene Föderatsiooni Bukaresti saatkonna õhu- ja mereväeatašee ning tema asetäitja tegude eest, mis on vastuolus Viini konventsiooniga," seisis Rumeenia välisministeeriumi avalduses. Selles ei antud nende tegude kohta rohkem üksikasju. Viini konventsioon reguleerib riikidevahelisi diplomaatilisi suhteid.

Venemaa teatas, et vastab Bukaresti sammule, edastas riiklik uudisteagentuur RIA.

Venemaa kuulutas juulis ühe Rumeenia saatkonna töötaja soovimatuks isikuks. Bukarest ütles toona, et see oli põhjendamatu vastus Rumeeniale, kes kuulutas mais Venemaa diplomaadi persona non grata'ks.