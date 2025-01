Rumeenia presidendikandidaat Georgescu nimetas Ukrainat väljamõeldud riigiks

Paremäärmuslik Rumeenia poliitik Calin Georgescu nimetas 29. jaanuaril avaldatud intervjuus Ukrainat väljamõeldud riigiks ja väitis, et selle territooriumide jagamine pärast sõja lõppu on vältimatu. Samuti vihjas ta Rumeenia huvile pärast sõja lõppu osa Ukraina territooriumist annekteerida, kirjutab The Kyiv Independent.