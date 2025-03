Kaubandus-tööstuskoda soovib kestlikkusaruande tähtaja edasilükkamist

"See muudatus tuleb raamatupidamise seaduses teha võimalikult kiiresti, et anda ettevõtjatele selgus ja kindlustunne, et nad ei pea praegu jätkama kulutuste tegemist kohustuse täitmiseks, mis suure tõenäosusega lükkub peagi edasi ja võib ka üldse kaduda või vähemalt oluliselt muutuda," kirjutas kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts ministeeriumitele saadetud kirjas.

"Teeme ettepaneku muuta raamatupidamise seadust selliselt, et kestlikkusaruande esitamise tähtaeg lükkuks kahe aasta võrra edasi nende ettevõtjate jaoks, kes peavad raamatupidamise seaduse kohaselt kestlikkusaruande esmakordselt esitama 2026. või 2027. aastal. Ettepaneku jõustumisel oleksid uued kestlikkusaruande esitamise tähtajad 2028. ja 2029. aastal. Sama ettepaneku on teinud ka Euroopa Komisjon," seisis pöördumises.

Paltsi sõnul võimaldaks tähtaja edasilükkamine ca 300 ettevõtjatel hoida ära ebamõistliku töökoormuse ja kulude tekkimise.

Kolmapäeval esitas Euroopa Komisjon laiaulatusliku ettepanekute paketi, mis tuleb vastu tööstusettevõtete murele seoses kõrgete energiahindade ja üha suurenevate aruandluskohustusega.

Komisjoni esitatud ettepanekute hulgas on ka hiljuti vastu võetud kestlikkuse alaste õigusaktide märkimisväärne leevendamine, mis vabastaks enamiku EL-i ettevõtetest aruandlusest oma keskkonnamõjude ja kliimariskide kohta ning selle kohta, kas nende tegevus on kooskõlas bloki jätkusuutlikkuse kriteeriumidega.