Europarlament menetleb kestlikkusaruannete edasilükkamist kiirkorras

Neljapäeval hääletab Euroopa Parlament seega uuesti, et otsustada, kas nõuete jõustumine aasta võrra edasi lükata.

Kiirkorras menetlust toetas 427 parlamendiliiget ja vastu oli 221.

Euroopa Komisjon soovib ka suure halduskoormusega nõute lihtsustamist. Seda arutab parlament eraldi.

"Paljud Euroopa ettevõtted on maha jäämas. Me peame kohe tegutsema. Me peame tugevdama oma konkurentsivõimet. Euroopa Komisjoni lihtsustuspakett on esimene hea samm õiges suunas. Me ei tee seda vaid Euroopa töökohtade kaitsmiseks, me teeme seda selleks, et meil oleks jälle majanduskasv," rääkis Euroopa Rahvapartei liige Euroopa Parlamendis Tomas Tobe.

"Kes selles saalis tõsiselt mõtleb, et kõige tähtsam asi täna on prügikasti visata regulatsioonid, mis takistavad rahvusvahelistel ettevõtetel inimesi ja planeeti tapmast? Looduse kaitsmiseks ja inimeste elude parandamiseks ei ole kunagi õige hetk. Me peame alati ootama, asju edasi lükkama. Vaatama, millal aega on. Aga kui rääkida reeglite kärpimisest, siis on Euroopa Rahvapartei alati käsutaja-härra: kiiresti, kiiresti, kiiresti! Nii kiire on suurtele ettevõtele anda kingitusi, aina rohkem ja rohkem," kommenteeris Euroopa Parlamendi Vasakpoolsete liige Manon Aubry.