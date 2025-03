WSJ: kompartei muretseb Hiina võime pärast pidada USA-ga kaubandussõda

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kommunistlik partei muretseb Hiina võime pärast pidada USA-ga kaubandussõda. Peking eeldab, et Hiina ei suuda seda lahingut võita ning üritab pigem Donald Trumpi administratsiooniga kokkuleppele jõuda.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et kompartei muretseb, et Trump valmistub suureks vastasseisuks Hiinaga ning üritab Pekingit isolatsiooni tõugata.

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel muretseb Hiina nüüd isolatsiooni sattumise pärast ja kompartei üritab vältida NSVL-i saatust. Pärast novembris toimunud USA valimisi käskis kompartei juht Xi Jinping uurida ka külma sõja aegset rivaalitsemist.

Leht toob välja, et ehki Trump norib praegu tüli USA traditsiooniliste liitlastega, siis Hiina on rahvusvahelisel areenil veelgi kehvemas seisus.

Hiina majandus juba purjetab vastutuules, riik aga seisab silmitsi uute raskuste ja väljakutsetega. Globaalne kaubandussüsteem näitab murenemise märke, Hiina on aga väga tugevalt ekspordist sõltuv riik. Samal ajal kasvavad Vaikse ookeani piirkonnas hiinlaste vastased meeleolud ning USA üritab tekkinud olukorda ära kasutada.

Washington ise suurendab Vaikse ookeani piirkonnas oma kohalolekut. Trump samas võitis viimased valimised suurelt, vabariiklased kontrollivad ka USA kongressi. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Trump eeldab nüüd, et ta saab suhelda Hiinaga jõupositsioonilt.

Trump rõhutas juba valimiskampaania ajal, et USA peavastane on Hiina. Hiljuti kehtestas ta Hiinale tollimaksud ja on korduvalt ähvardanud, et tõstab neid veelgi.

Allikad ütlesid, et Trumpi viimaseid diplomaatilisi samme tulebki vaadelda laiemas kontekstis, mis on seotud Hiinaga. Trump üritab lõpetada konflikte Lähis-Idas ja Ukrainas, et saada vabamad käed Hiinaga tegelemisel.

Seetõttu üritab Trump lüüa ka kiilu Moskva ning Pekingi vahele. USA tahab veel suuremat kontrolli Panama kanali üle. Teisipäeval selguski, et ameeriklaste varahaldusfirma Blackrock ostab kaks Panama kanali ääres asuvat sadamat.

"Kõik, mida ta (Trump) teeb, on mõeldud selleks, et saaksime Hiina vastu võitlemisele suunata rohkem ressursse," ütles üks Valge Maja ametnik ajalehele The Wall Street Journal.

Hiina ise üritab ümber kujundada USA juhitud maailmakorda ning ameeriklased leiavad, et Peking heitis kinda Washingtoni senisele domineerimisele. USA vaatleb nüüd Hiinat kui tõsist vastast, nii nagu külma sõja ajal NSVL-i.

Hiina aga ei soovi näha sellist rivaalitsemist. "Xi Jinping usub, et seda tuleb vältida," ütles üks asjaga kursis olev inimene ajalehele The Wall Street Journal.

Xi Jinpingi meeskond aga valmistab nüüd ette samme, et vajadusel anda Trumpile vastulöök. Samal ajal üritab Peking Trumpiga kokkuleppele jõuda ning on saatnud Washingtoni mitu delegatsiooni.

Konservatiivse Heritage Foundationi mõttekoja välispoliitika ekspert Michael Pillsbury ütles, et on Hiina delegatsiooniga kohtunud.

"Nad on kuidagi meeleheitel. Nende majandus on raskustes," ütles Pillsbury.

Peking soovib seetõttu pigem USA-ga partnerlust.

"Nad on Trumpi hoolikalt uurinud ja neil on olukorrast realistlik ülevaade," ütles Harvardi Kennedy kooli endine dekaan Graham Allison.

Kompartei ise üritab näidata, et Hiina on tugev ja enesekindel. Kompartei väitis avalikult, et Hiina majandus peaks 2025. aastal kasvama viis protsenti. Hiina välisministeerium pressiesindaja teatas, et riik on kaubandussõjaks valmis.

Trump on aga sihikule võtnud Hiina kaubavahetuse ülejäägi. Hiina on maailma odavate kaupadega üle ujutanud ja riigil oli mullu USA-ga 295 miljardi dollari suurune ülejääk.

Hooveri instituudi teaduri Matt Turpini sõnul leiab Trump, et NSVL-i kokkuvarisemisel välja kujunenud liberaalne rahvusvaheline majandussüsteem kahjustab USA huve, eriti Ameerika tööliste ja firmade huve. Turpin ise töötas Trumpi esimesel ametiajal USA riiklikus julgeolekunõukogus.

Turpin ütles, et süsteemi ümberkujundamiseks võib Trump keskenduda sellele, et sõlmib uued kaubandustehingud. Ka teised allikad ütlesid, et USA võib hakata kaubandustingimuste üle pidama individuaalseid läbirääkimisi. Samal ajal aga satub Hiina majandus üha suurematesse raskustesse.

Trump on ka vihjanud, et võib ka Hiinaga kokkuleppele jõuda. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid samas, et see eeldaks, et Hiina teeks oma majanduses "struktuurilisi muudatusi". Tõenäoliselt Xi Jinping sellist ettepanekut vastu ei võta.