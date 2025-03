Trump lükkas Mehhiko-vastaste imporditollide jõustamise edasi

USA president Donald Trump teatas neljapäeval, et lükkas Mehhiko-vastaste imporditollide jõustamise edasi.

"Olen kokku leppinud, et Mehhiko ei pea maksma tariife millegi eest, mis kuulub USMCA (USA-Mehhiko-Kanada vabakaubandusleping– toim.) lepingu alla. See kehtib kuni 2. aprillini. Tegin seda austusest president Sheinbaumi vastu. Meie suhted on olnud väga head ja teeme piiril koostööd, nii illegaalide sisenemise peatamiseks kui ka fentanüüli peatamiseks," kirjutas Trump talle endale kuuluval sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Muutus USA kaubanduspoliitikas raputas taas turge, dollar nõrgenes ja aktsiad langesid. Investorid on ärevil, kuna USA muudab pidevalt oma kaubanduspoliitikat, vahendas The Wall Street Journal.

Veidi varem juba selgus, et Trump vabastab autotootjad üheks kuuks Kanadale ja Mehhikole kehtestatud tollidest. Trumpi kehtestatud tollimaksud on kahjustanud suhteid kolme kaubanduspartneri vahel. Kanada on juba kehtestanud vastutollid valitud USA importkaupadele.