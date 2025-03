Trump ähvardas Venemaad tollide ja pangandussanktsioonidega

USA president Donald Trump ütles reedel, et kaalub tõsiselt Venemaale sanktsioonide kehtestamist, sealhulgas tolle ja piiranguid pangandusele, mis jääks kehtima kuni selle ajani, kui Ukrainaga jõutakse relvarahu ja rahukokkuleppeni.

"Tuginedes asjaolule, et Venemaa ületab praegu lahinguväljal Ukrainat absoluutselt, kaalun tugevalt laiaulatuslikke pangandussanktsioone, sanktsioone ja tolle Venemaale seni, kuni jõutakse relvarahu ja LÕPLIK RAHULEPING ON KOKKU LEPITUD," kirjutas Trump sotsiaalmeedias. "Venemaa ja Ukraina, minge kohe läbirääkimistelaua taha, enne kui on hilja. Aitäh!!!"

Trumpi on kritiseeritud Ukraina survestamise eest, sealhulgas tuuakse välja tema veebruaris tehtud kommentaari, et sõja alustamise eest vastutab Kiiev, mitte Venemaa.

Selle nädala algul peatas Trump sõjalise abi andmise ja luureandmete jagamise Ukrainale, et survestada Kiievit relvarahuleppega nõustuma pärast nädal tagasi toimunud skandaalset kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kus Trump ja asepresident JD Vance avalikult ründasid.

Trumpi reedene ähvardus kehtestada Venemaale sanktsioonid ja tollid tuli mõni päev pärast seda, kui Reuters teatas, et Valge Maja koostab plaani, mis võimaldaks potentsiaalselt leevendada Venemaale kehtivaid sanktsioone, seda osana USA administratsiooni püüdest lõpetada sõda ning parandada diplomaatilisi ja majandussuhteid Moskvaga.

Venemaa, mis üks maailma suurimaid naftatootjaid, on juba allutatud laiaulatuslikele sanktsioonidele, mille USA ja teised lääneriigid kehtestasid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

USA sanktsioonid Venemaale hõlmavad meetmeid, mille eesmärk on piirata Moskva nafta- ja gaasitulusid, sealhulgas on seatud Venemaa naftaekspordile hinna ülempiir 60 dollarit barreli kohta.

USA endine president Joe Biden suurendas survet Moskvale vahetult enne ametist lahkumist 10. jaanuaril, kehtestades sanktsioonid Venemaa energiaettevõtetele ja Vene naftat vedavatele laevadele, mis olid Washingtoni seni karmimad meetmed Venemaa vastu.