Saksa rohelised ei toeta Merzi kulutuste plaani

Saksamaa konservatiivide (CDU) juht Friedrich Merz tahab suurendada kulutusi taristule ja riigikaitsele ning ambitsioonika kava elluviimiseks tahab tulevane võimuliit muuta võlapiduri reeglit. Saksa rohelised aga teatasid esmaspäeval, et ei toeta järgmise valitsuse kulutuste plaani.

Saksa konservatiivid ja sotsiaaldemokraadid (SPD) jõudsid hiljuti valitsuse moodustamise leppeni. Tulevane koalitsioon tahab investeerida riigi taristusse ning kaitsesse sadu miljardeid eurosid.

Selleks plaanib tulevane võimuliit heita kõrvale võlapiduri reegli ning tahab muuta põhiseadust. Muudatuste tegemiseks on parlamendis vaja aga kahe kolmandiku saadikute toetust. Seetõttu vajavad CDU ja SPD ka roheliste toetust.

Rohelised aga ei toeta tulevase valitsuse kulutuste plaani.

"Soovitame roheliste fraktsioonil nende muudatustega mitte nõustuda," ütles erakonna fraktsiooni juht Katharina Dröge.

Roheliste liider Franziska Brantner ütles, et partei ei saa rahastada CDU ja SPD valimiskingitusi. CDU peasekretär Carsten Linnemann aga teatas veidi hiljem, et läbirääkimised on alles pooleli.

"Rohelistega toimuvad täna kõnelused," ütles Linnemann, lisades, et ootab konstruktiivseid kõnelusi.

ARD teleuudistesaade "Tageschau" tõi välja, et võlapiduri saatus on seega endiselt lahtine.

Merz pole veel teinud rohelistele piisavalt head pakkumist. Rohelised nõuavad, et ka kliimakaitse saaks juurde raha.

"CDU juht (Merz) ei ole ilmselt mõistnud, et vajame investeeringuid, mis edendavad kliimakaitset," ütles hiljuti Brantner.