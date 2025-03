Kallas valitsussektori remondist: osa ameteid tuleb kinni panna

Kallas rääkis "Vikerhommikus", et headel aegadel on riik valitsemisstruktuuri päris suureks ja keeruliseks kasvatanud. "Tavaliselt ollakse harjunud mõtlema, et probleem on ministeeriumites, aga Eesti ministeeriumid on suhteliselt õhukesed. Kuid väga laiaks on ta kasvanud allpool, ametite ja kõikvõimalike sihtasutuste tasandil, kus tegelikult need regulatsioonid ellu viiakse," rääkis Kallas.

"Seal on vaja korralikku riigireformi, ümberstruktureerimist, kuni selleni välja, et mingid ametid tuleb lihtsalt kas täiesti ümberstruktureerida või lihtsalt kinni panna," ütles Kallas.

Ta tõi näiteks keskkonnaameti, öeldes, et seal töötab 600 inimest, kes kõik tegelevad regulatsioonide ellurakendamisega. Kallase sõnul on amet paisunud liiga suureks ja vajab seetõttu jõulist sekkumist, mis peaks sisendi saama väljapoolt. Ajakirjaniku küsimuse peale, kas Kallas näeb vajadust Eesti Elon Muski järele, vastas minister, et ta ei taha seda nime nimetada, ent peab taolist loogikat õigeks. Musk on teatavasti USA presidendi Donald Trumpi lähedane liitlane ning juhib tema valitsuse tõhususe osakonda (DOGE), mille eesmärk on kärpida triljon dollarit USA eelarvest.

"Senine õppetund on olnud, et kui anda keskkonnaameti juhile ülesanne vähendada ja kokku tõmmata, siis reeglina sealt tulemust ei tule. Arutasime peaministriga ka mitu nädalat tagasi, et peame seda tegema absoluutselt teistmood. Ei taha näidet tuua Ameerika Ühendriikidest, aga see peab toimuma süsteemiväliselt ehk inimene, kes pole ise süsteemi osa, peab suutma peale vaadata regulatsioonide rägastikule ja öelda, mis tuleb ära lõpetada, sest see ei tooda majandusele ega inimestele mingit heaolu juurde," seletas Kallas.

Küsimusele, mida tuleks haridusministeeriumi vastutusvaldkonnas kokku tõmmata, vastas Kallas, et tema arvates on veelkord võimalik otsa vaadata allasutuste ülesannetele, mida regulatiivsel tasandil saaks veel kokku tõmmata.

Selline võõras pilk, mis asjadele peale vaataks ja küsiks, miks midagi tehakse või mis tulemus peaks olema, võiks Kallase hinnangul tulla riigikantselei juurde tekkiva meeskonna näol, kuna just riigikantselei omab Kallase sõnul ülevaadet ja ka vastutust avaliku sektori toimimise eest.

Uue valitsuse personaalia pole Kallase väitel veel Reformierakonnaga jutuks tulnud, ent ka seal näeb ta võimalusi ministrikohti vähemaks tõmmata. Ta tõi näiteks, et pärast Riina Sikkuti lahkumist terviseministri kohalt võiks sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo need kohustused üle võtta. Kallase sõnul võiks arutada ka põllumajanduse kuulumist majandusministeeriumi alla.

"Kui majandusministeeriumist on praeguseks ära viidud digipool, siis regionaal- ja põllumajandusteemade viimine majandusministeeriumisse tundub Eesti 200-le väga mõistlik," ütles Kallas, lisades, et see on valitsuses arutelukoht.