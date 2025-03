Kuressaare teater käis Austraalias Kivirähki "Tõllu" mängimas

Kaheksa aastat polnud Austraalia eestlaste kogukond näinud kohapeal ühtki Eesti teatrietendust.

"Minu jaoks oli selle reisi kõige suurem üllatus, et kui palju on Austraalias noori eestlasi. Meil oli neli etendust. Oli Perthis, Melbourne'is, Sydney's ja Brisbane'is. Ja esimestel etendustel olid 80–90 inimest, teised etendused veidi väiksematele hulkadele. Sydneys oli 50–60 vaatajat, Brisbanes 50," lausus Kuressaare teatri juht Piret Rauk.

"Tõllu" käisid Austraaliasse viimas näitlejad Piret Rauk ja loviise Kapper, tehnilise toena oli kaasas teatri valguskujundaja Tarmo Matt. Kuna "Tõllu" etenduse lavakujundus on minimalistlik, siis rekvisiitidena olidki kaasas ainult näitlejate riided.

"Ehk meie lavakujundus ehitati seal kohapeal valmis või siis renditi need redelid lavale. Selline tagasiside, et appi, me kuuleme poolteist tundi nii kaunist eesti keelt! Mõned noored naised, kes tulid pärast etendust tänama ja ütlesid, et me täname! Aga rohkem me ei räägi, muidu me hakkame nutma," rääkis Kuressaare teatri juht Piret Rauk.

Lisaks eestikeelsele kogukonnale kõnetas Saaremaa vägilase Tõllu lugu ka teisi Austraalias elavaid rahvusi.

"Meil olid lavastusel subtiitrid. Pärast Melbourne'i etendust tuli meile lava taha üks itaallane, kelle abikaasa oli eestlane, ja temal oli seljas kaitsevärvi särk, millel oli peale kirjutatud – kaitsetahe. Ja ta oli nii rõõmus, ta ei suutnud ennast pidurdada, ta ei suutnud küsida, et kas te siin riietute! Ta ütles kohe: teate, mina oma poega, kui ta väike oli, kutsusin Suureks Tõlluks!" rääkis Rauk.