Norstat: uue valitsusliidu toetus on kokku 19 protsenti

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 10. veebruarist 9. märtsini ehk valitsusvahetuse mõjusid küsitlus veel ei kajasta.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 31 protsenti, EKRE-t 17,2 protsenti ja Reformierakonda 16,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (14,5 protsenti) ja SDE (10,9 protsenti) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (vaid kolm protsenti).

Parlamendiväliste Parempoolsete toetus oli Norstati küsitluses neli protsenti, Rohelistel ja erakonnal Koos alla ühe protsendi.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 19,4 protsenti ning opositsioonierakondi 73,6 protsenti vastajatest.

Praeguste toetusprotsentide põhjal saaks Isamaa riigikogus 37 kohta, EKRE 19 kohta, Reformierakond 18 kohta, Keskerakond 16 kohta ja SDE 11 kohta.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.