Läänemets: hiljemalt kahe aasta pärast on sotse vaja, et valitsust moodustada

Sotsiaaldemokraadid ei võta valitsusest välja heitmist üleliia traagiliselt, sest teatakse, et hiljemalt kahe aasta pärast on sotse vaja, et valitsust moodustada, ütles "Esimeses stuudios" sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets.

Läänemetsa sõnul pole sotsiaaldemokraatidele opositsioonis olemine elu ja surma küsimus ning suure tõenäosusega on sotse üsna pea vaja, et uut valitsust moodustada.

"Me teame, et meie võimalus tuleb suhteliselt varsti, sest arvestades reitinguid ja jätkava valitsuse olukorda, siis hiljemalt kahe aasta pärast on ühel või teisel erakonnal vaja sotsiaaldemokraate partneriks, et valitsust moodustada. Ma ütleks et pigem isegi varem, sest Eesti 200 2026. aastal teeb oma pereheitmise ja siis see lonkava käpaga kass, mida siin praegu moodustatakse, tuge juba vajab," lausus Läänemets.

Läänemetsa sõnul on ka erakorralised valimised, mida on hiljuti pakkunud välja Isamaa, teema, mida tasuks vähemalt kaaluda.

"Kui meil on geopoliitiliselt nii keeruline olukord ja lonkava käpaga kass tehakse sellest valitsusest – kas see suudab pakkuda Eestile kindlust, kas suudab lahendada ära suured probleemid – see on vähemalt teema, mida me peaksime arutama," nentis ta.

Saatejuhi viitele, et põhiseadus selleks palju võimalusi ei anna ning et kõige loogilisem oleks peaministri umbusaldamine, vastas Läänemets, et "täpselt nii".

Läänemetsa sõnul ei tulnud talle üllatusena, et Reformierakonna juht, peaminister Kristen Michal kutsus uue valitsusliidu moodustamiseks laua taha ka Isamaad.

"Ma arvan, et see oligi esimene eelistus Kristen Michalil. Sügisel me rääkisime (Michaliga) ja ma ütlesin, et kui te oma reitinguid üles ei saa, siis loogiline käik on teil see, et üritate Isamaa valitsusse saada. (Aga Isamaa esimees) Urmas Reinsalu on täiesti välistanud Kristen Michaliga koostöö," lausus Läänemets.

Esmaspäeval, mile sotsiaaldemokraatidele tehti lühikeseks jäänud koalitsiooninõukogus selgeks, et nemad visatakse võimuliidust välja, võttis Michal Läänemetsa sõnul põhjuse väga hästi kokku.

"Kui ma küsisin, milles asi oli, siis ta ütles, et nüüd nad saavad parempoolset asja ajada. Meie jaoks on see suur tunnustus. Need asjad, mis ettekäändeks toodi /.../ Aga olid asjad, mida me tõesti ei lasknud teha: näiteks ei lasknud kärpida pensione. Ei lasknud kõrgharidust teha tasuliseks. Üks asi, mida me kindlasti ei lasknud teha, oli eraraha tervishoidu toomine. Ma tõlgin selle ära – inimese omaosaluse suurendamine, mis Eestis on Euroopas juba kõige suurem. Need on asjad, mida me ei lasknud teha, ja tõenäoliselt on need asjad, mida uus koalitsioon tegema hakkab," rääkis Läänemets.

Michali kohta märkis Läänemets, et too hoiab suurepäraselt inimsuhteid, kuid soovida jätab kokkulepitud asjade elluviimine.

"Meil on mingid asjad kokku lepitud – ja me lähme, lähme, lähme, aga need ei saa kunagi teoks. Ta oskab selle kuidagi maha kerida. Hea näide, et meile pandi süüks, et räägime mingitest uutest maksudest. See puudutas kohalikele omavalitsustele õiguse andmist, et nad saaksid mingi maksu kehtestada. /.../ Kui ma ütlesin Kristen Michalile, et miks sa süüdistad meid, see on ju koalitsioonilepingus kirjas, et peame seda tegema, et regionaalminister peab seda tegema. Siis oli ta, et jah, nojah – selline hoiak," lausus Läänemets.

"Selle koha pealt Kristen Michal ja Kaja Kallas (peaministrina) erinevad. Ja kuidas kumbki huvitus eelnõude sisust. Kaja Kallas luges päriselt kõik need läbi. Kristen Michal vaatas, kas läheb erakonna reitinguga kokku või mitte," lisas ta.