Sotside valitsusest väljaheitmine lõi riigikogu komisjonides kaardid segi

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusest väljaviskamise tõttu said sotside juhitud riigikogu komisjonidest äkki opositsiooni juhitud komisjonid.

"Traditsiooni kohaselt kõiki alatisi komisjone on juhtinud koalitsioonierakondade esindajad," ütles Kivimägi ERR-ile.

"Kuivõrd juhatuse liikmed ei kuulu komisjonidesse, siis tänane matemaatika ütleb, et koalitsioonil on komisjonidesse panna 50 saadikut ja opositsioonil 48 saadikut. See näitab, et selle järgi on võimalus saavutada ülekaal üksnes kahes komisjonis, mis on ilmselgelt ebapiisav," sõnas Kivimägi.

"See on ju ilmselge, et need fraktsioonitud saadikud, kes ka de facto ei ole ühegi fraktsiooniga liitunud, on kõige atraktiivsem kaup praegu turul ja ei ole kellelegi saladus, et ka meie oleme nendega rääkinud, aga tuleb tõele au anda, et nad on enamasti näidanud selgroogu, et nad soovivad jätkata sõltumatute saadikutena, mistõttu enamus neist koalitsiooniga sisuliselt ei liitu," sõnas Kivimägi.

Kivimägi sõnul peaks koalitsioon ülekaalu saavutama kuues või seitsmes alatises komisjonis.

Kivimägi sõnul ootab ta sotsidest komisjoni esimeestelt nüüd vabatahtlikku tagasiastumist. Palju sõltubki tema sõnul koalitsiooni ja opositsiooni omavahelisest koostööst.

"Ma möönan, et see on suur väljakutse, kõige keerulisem probleem, mis täna koalitsioonil lahendada on," sõnas Kivimägi.

"Ma olen optimistlik ja usun, et me leiame lahendused, mis tagavad olulistes asjades nii komisjonide kui ka saali hea töö. On paratamatu, et osas

komisjonides jääb see tasakaal, nii et koalitsioonil ülekaalu ei ole. Aga seda on ka varem olnud ja sellest ei ole probleemi olnud," lausus ta.

Kivimägi sõnul on kaalumisel ka komisjonide arvu vähendamine või ühendamine.

"Näiteks maaelukomisjon, mis nime ja sisu poolest võiks olla väga tähtis, aga millegipärast ei ole opositsiooni jaoks atraktiivne, et opositsiooni esindajaid on seal ainult kaks. Kui see ei ole huvitav opositsiooni jaoks, siis miks mitte liita see mõne teise komisjoniga," ütles Kivimägi.

"See natukene leevendab seda probleemi, mis valitsuskoalitsioonil on. See, et komisjonid saaksid töötada, on kõige suurem väljakutse selle minimaalse ülekaalu juures," sõnas Kivimägi.

Praegune olukord

11 alatisest komisjonist on praegu koalitsiooni esindaja juhtida kaheksa komisjoni. Kindel ülekaal on koalitsioonil viies komisjonis. Osas on koalitsiooni ja opositsiooni võrdne esindatus ja osas on kaalukeeleks fraktsiooni mittekuuluvad saadikud, kellest paljud võivad kalduda pigem opositsiooni toetama. Neid komisjone, kus koalitsiooni ülekaaluga on võimalik esimees välja vahetada, on vaid üks.

Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees on Eesti 200 liige Peeter Tali. Koalitsiooni saadikuid on seal üheksa, opositsiooni saadikuid kuus ja üks fraktsiooni mittekuuluv saadik.

Keskkonnakomisjoni juhib Igor Taro (Eesti 200). Koalitsioonisaadikuid on seal viis ja opositsiooni omasid neli.

Kultuurikomisjoni esimees on opositsiooni esindaja Heljo Pikhof (SDE). Koalitsioonipoliitikuid on komisjonis viis. Opositsiooni esindajaid on neli.

Maaelukomisjoni juhib reformierakondlane Urmas Kruuse. Koalitsioonisaadikuid on seal neli ja opositsioonisaadikuid vaid kaks.

Majanduskomisjoni juht on Jaak Aab (SDE). Koalitsiooni esindajaid on seal viis. Opositsiooni esindajaid on samuti viis ning üks on fraktsiooni mitte kuuluv saadik.

Põhiseaduskomisjoni esimees on Eesti 200 liige Hendrik Terras. Koalitsioonisaadikuid on seal viis. Opositsioonisaadikuid on kuus.

Rahanduskomisjoni juhib Annely Akkermann Reformierakonnast. Koalitsioonisaadikuid on viis. Opositsioonist on seal samuti viis saadikut ning üks fraktsiooni mittekuuluv saadik.

Riigikaitsekomisjoni esimees on Kalev Stoicescu (Eesti 200). Koalitsiooni liikmeid on kuus. Opositsiooni liikmeid neli ja lausa kaks fraktsiooni mittekuuluvat saadikut.

Sotsiaalkomisjoni juhib reformierakondlane Madis Timpson. Koalitsioonist on seal viis riigikogu liiget, opositsioonist neli ja üks fraktsiooni mittekuuluv saadik.

Väliskomisjoni juht on Marko Mihkelson (RE). Seal on viis koalitsioonisaadikut ja neli opositsioonisaadikut.

Õiguskomisjoni juhib sotsiaaldemokraat Andre Hanimägi. Koalitsioonisaadikuid on seal viis. Opositsiooni liikmeid on samuti viis.