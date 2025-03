Ukraina noormees võitis eesti keele teise keelena vabariikliku olümpiaadi

18-aastane Roman on oma klassis kõige vanem, sest kool lubas tal jääda 10. klassi teiseks aastaks, et teda eesti keeles edasi aidata. Kolmapäeval tuli aga rõõmus uudis, et ukrainlane Roman võitis üleriigilise olümpiaadi eesti keeles teise keelena.

"Seal oli see murdekeel, nagu ma sain aru, kuskilt Tartust pärit. Oli ka kuulamisülesanne. Peamiselt kuulamise peale, aga oli kergem, kui ma mõtlesin," kirjeldas Roman olümpiaadi.

Eesti keele õpetaja Averonika Beekmann ütles, et kooli tulles oskas Roman vaid mõnd üksikut eestikeelset sõna. Õpetaja leiab, et Romani edule on kaasa aidanud töökus ja erakordne keeleanne.

"Ta kirjutas kogu aeg sõnu üles, ta tõlkis enda jaoks lauseid. Ma ütlesin talle kohe, kui ma nägin, et ta tõlgib telefoniga nii, et näitab telefonile pilti tekstist ja tõlgib selle vene keelde, et niimoodi sa keelt ära ei õpi. Vaid sa pead ükshaaval nokkima need sõnad enda jaoks ära ja selgeks tegema. Ja niimoodi on see tulnud," selgitas Beekmann.

"Ma elan Eestis juba umbes kaks aastat ja eesti keelest ma hakkasin aru saama umbes aasta pärast, võib-olla. Ja siin on väga tähtis osa see, et ma olen eestikeelses keskkonnas. Ma õpin eestikeelses gümnaasiumis, ma suhtlen sõpradega ka eesti keeles ja see kõik teeb mingit mõju," rääkis Roman.

Nüüd on Romani lugemislaual Jaan Krossi "Keisri hull" ja Mats Traadi "Tants aurukatla ümber". Eesti keele kontrolltöid teeb ta klassi parimatele punktidele. Ja sõpru on Romanil ka.

"Kooli alguses hakkasime rääkima. Ta on väga jutukas ja tore poiss. Väga palju nalja teeb ja temaga on väga lihte rääkida," ütles klassikaaslane ja sõber Kermo Kaljas.