Välisministeerium loob ligi kolme miljoni eest ekspordi edendamise portaali

Välisministeerium sõlmis eelmisel nädalal Trinidad Wisemaniga hankelepingu, et arendada välja eksportivatele ettevõtetele mõeldud portaal, mille kaudu peaks info ettevõtjate ja riigi vahel kiirelt liikuma.

Ministeerium tõi välja, et kui ekspordiportaal valmis saab, võimaldab see igal ettevõttel täita oma profiil sihtriigi huvide ja eksporditava toote või teenuse väärtuspakkumisega ning selle põhjal pakub riik proaktiivselt just talle sobivaid eksporti toetavaid teenuseid, olgu selleks visiidid, ärimissioonid, messid, koolitusprogrammid, seminarid, müügivihjed, vastava turu infomaterjalid või muud võimalused.

Välisministeeriumi majandusdiplomaatia osakonna direktori Priit Kallakas ütles ERR-ile, et praegu on eksportiva ettevõtte jaoks riigi teenused killustatud eri asutuste ja süsteemide vahel. Samuti pole keskset süsteemi, mille kaudu ettevõtetele turuinfot- ja võimalusi edastada.

"Sellele probleemile on viidanud juba 2021. aastal läbiviidud riigikontrolli audit ning ettevõtete ja ettevõtlusorganisatsioonide tagasiside," lisas Kallakas.

Ekspordiportaal toetab tema sõnul kogu Eesti äridiplomaatia süsteemi tõhustamist ning selle loomisel on olulisel kohal infovahetuse automatiseerimine ja once-only printsiip, mis tähendab, et ettevõtted ei pea korduvalt sama infot riigile edastama.

"Arendusse on kaasatud eksportivad ettevõtted, et loodav portaal vastaks just nende vajadustele," märkis Kallakas ja lisas, et eri kodulehtede ja kliendihaldussüsteemide ühendamisega vähendatakse ettevõtjate halduskoormust ja erinevate riigiasutuste tegevuste dubleerimist.

Küsimusele, mis on portaali loomise juures nii kulukat, et see läheb maksma kolm miljonit eurot, vastas Kallakas, et see summa on raamhanke maksimaalne maht, aga täpsem kuluprognoos selgub pärast ärianalüüsi tegemist, mis on osa samast hankest.

"Selle põhjal saame otsustada, milline saab olema täpne tehniline lahendus ja projekti ulatus. Olenevalt sellest võib projekti lõplik maksumus jääda väiksemaks," ütles välisministeeriumi esindaja.

Praegu pole selgust ka selles, kui palju läheb maksma portaali jooksev haldamine – halduskulud selguvad Kallakase sõnul siis, kui on teada, milline tehniline lahendus valitakse. Siiski märkis ta, et kuna ekspordiportaal koondab enda alla mitmed olemasolevad infosüsteemid, hoitakse tulevikus jooksvate kulude osas kokku.

Kallakas kinnitas, et uusi töötajaid portaali loomisega ei palgata, sest selle üks eesmärke on teenuste automatiseerimine ning seda ka teenuse pakkumise puhul. Teenuste osutamisel koondatakse praegu toimivad teenused ühele platvormile.

"See on tööriist, mida hakkavad kasutama kõik välisministeeriumi majandusametnikud, saadikud, aukonsulid, ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse ekspordinõunikud ja teised ekspordiga seotud EIS-i töötajad, kes ka praegu ettevõtetele teenuseid pakuvad," lisas ta.

Ekspordiportaal on üks osa ettevõtjatele mõeldud e-teenustest, mille koondamist ühtsesse Eesti.ee ettevõtja digivärava vaatesse koordineerib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Kallakas tõi välja, et juba praegu saavad ettevõtjad Eesti.ee-st infot erinevate riigipoolsete toetuste kohta ning jõuda ka neile kandideerimiseni, anda oma töötajatele volitusi ja ligipääse riigi infosüsteemidesse. Lähiajal ettevõtjatele pakutavad teenused täienevad, muu hulgas saab ülevaate tähtajalistest kohustustest riigi ees ning muutub mugavamaks ligipääs m-riigi mobiilirakenduse vahendusel.

Ekspordiportaali loomist rahastatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust Next Generation EU. Portaal on plaanis ettevõtetele avada 2026. aasta esimeses kvartalis.

Portaali arendama hakkava Trinidad Wiseman OÜ suuromanik on Jaan Pillesaar, kes oli varem üks Eesti 200 suurrahastajaid, kuid viimastel aastatel on Pillesaare annetused läinud Parempoolsetele.