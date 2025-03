Teisipäev toob talvist sadu

Teisipäeva öö on Eestis pilves. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Tuul puhub läänekaarest 4 kuni 9, puhanguti 13, läänerannikul läänest-loodest puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist +1 kraadini, saarte rannikul on sooja kuni 3 kraadi.

Hommikul nihkub suurem sadu rohkem itta ja läheb vesisemaks. Mitmel pool on libedaid teid. Tuul puhub läänest ja loodest 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist Ida-Eestis +4 kraadini Lääne-Eestis.

Päeval sajab mandril kohati vihma, lörtsi ja lund. Samal ajal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub loodetuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul läänekaarde ja nõrgeneb veidi. Sooja on 2 kraadist Ida-Eestis 9 kraadini Lääne-Eestis.

Kolmapäeva öösel võib kohati veidi vihma ja lörtsi sadada, päev on kuivem. Õhutemperatuur on öösel -1 kraadist +4 kraadini, päeval on sooja 4 kuni 10 kraadi.

Neljapäeval liigub just päeval üle maa läänest itta veidi vihmapilvi. Õhutemperatuur on öösel -2 kraadist +2 kraadini, päeval on sooja 4 kuni 10 kraadi.

Reedel ja laupäeval on ilm sajuta, öösiti on õhus miinuskraadid, päevamaksimumid tõusevad 10 kraadini.