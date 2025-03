Ben-Gvir taasliitus Iisraeli võimuliiduga

Endine riikliku julgeoleku minister Itamar Ben-Gvir lahkus varem Gaza relvarahuleppe tõttu valitsusest.

Peaminister Benjamin Netanyahu andis aga oma sõjaväele korralduse uuteks rünnakuteks Gaza sektoris ning Ben-Gvir tervitas sõjaliste operatsioonide taasalustamist.

Ben-Gviri ja tema partei naasmine tugevdab Netanyahu valitsust, millel on parlamendis õhkõrn enamus.

Iisraeli armee jätkas teisipäeval Gaza sektori pommitamist. Palestiina tervishoiuvõimud teatasid teisipäeva pärastlõunal, et Iisraeli õhurünnakutes Gazas on hukkunud vähemalt 400 inimest

Sotsiaalmeedias levisid varem teated, et hukkunute seas on ka Hamasi valitsuse juht Gazas Essam al-Da'alis. Hamas kinnitas hiljem oma liidri surma, vahendas The Times.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid varem ajalehele The Wall Street Journal, et USA president Donald Trump andis Iisraeli rünnakutele ka rohelise tule. Iisrael hoiatas USA-d enne operatsiooni alustamist, seda kinnitas hiljem ka Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Rahvusvahelised organisatsioonid ja mitmed riigid nõuavad samas relvarahu taaskehtestamist. Ka Kreml teatas, et on sügavalt mures tsiviilisikute hukkumise pärast.

Briti valitsus kutsus samuti relvarahu taaskehtestama. Suurbritannia valitsuskabineti minister Pat McFadden ütles samas, et London ei kehtesta Iisraelile relvaembargot, vahendas The Times.