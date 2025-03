Putin nõustus 30 päevaks peatama rünnakud Ukraina energiataristu vastu

Putin nõustus ettepanekuga, mille raames lõpetavad Venemaa ja Ukraina 30 päevaks üksteise energiarajatiste ründamise. Kreml väitis, et Putin andis vastava korralduse ka Venemaa sõjaväele. Ka Valge Maja teatas, et Venemaa nõustus USA ettepanekuga.

Trump ja Putin leppisid kokku, et liikumine rahu poole algab energia- ja taristurahu sõlmimisega. Mõlemad juhid nõustusid, et konflikt peab lõppema püsiva rahuga.

Pole veel selge, kas Venemaa hakkab Trumpile antud lubadustest ka päris elu kinni pidama.

Kreml teatas teisipäeval, et Putin esitas ka Venemaa tingimused laiema relvarahu kokkuleppe saavutamiseks. Sealhulgas nõuab Putin, et Ukrainal ei lubataks taasrelvastuda.

Valge Maja teatas, et osapooled nõustusid pidama läbirääkimisi rahu üle Mustal merel. Samuti lepiti kokku läbirääkimiste pidamises täieliku relvarahu ja püsiva rahulepingu sõlmimiseks. Need arutelud algavad kohe Lähis-Idas.

Kreml teatas et Ukraina ja Venemaa vahetavad sõjavange. Trump ja Putin leppisid kokku, et Ukraina ja Venemaa vahetavad 175 sõjavangi.

Kreml teatas veel, et Trump ja Putin arutasid Lähis-Ida ja energiaga seotud küsimusi. Valge Maja teatas, et Putin ja Trump arutasid ka pingeid Iisraeli ja Iraani vahel.

Berliinis toimunud pressikonverentsil ütles ametist lahkuv Saksa kantsler Olaf Scholz, et rünnakute lõpetamine Ukraina energiataristu vastu on hea algus, kuid täielikku kokkulepet ei saa sõlmida ilma Ukrainata. Ka Prantsuse president Emmanuel Macron ütles, et Ukraina peab läbirääkimistel osalema.

Macron ja Scholz lubasid jätkata Ukraina sõjalist toetamist.

"Me oleme mõlemad ühel nõul, et Ukraina võib arvestada meiega, et Ukraina võib arvestada Euroopaga ja et me ei jäta (Kiievit) hätta," ütles Scholz. Macron lisas: "Me jätkame Ukraina armee toetamist selle vastupanusõjas Venemaa agressiooni vastu."

Zelenski toetab osalist vaherahu, kuid kahtleb Venemaa soovis sõda lõpetada

Soomes visiidil olev Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et ta toetab 30-päevast vaherahu, mil energiarajatisi ei rünnata, kuid et ta vajab täpsemaid detaile.

"Me oleme alati toetanud ideed mitte rünnata energiataristut," lausus ta.

Kuid Putini esitatud tingimused rahuks näitavad, et Venemaa pole valmis täiemahulist sõda lõpetama, lisas Zelenski.