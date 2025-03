Opositsioonipoliitikud toetavad kaitsekulutuste tõstmist

Riigikaitsekomisjoni opositsioonipoliitikud kiidavad kaitsekulude tõstmise heaks, kuid ütlevad, et see on raske ülesanne.

"See, et kaitsekulud tõusevad järgmisel aastal viiep protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ja see tase säilitatakse järgmisteks aastateks, on loomulikult väga positiivne. Ehkki riik ei ole majanduslikult heas seisus ja seda ei saa olema kerge täita," ütles riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas.

Isamaa fraktsiooni liige Priit Sibul ütles, et laskemoona kohta veel kõiki lepinguid sõlmitud pole.

"Ma arvan, tänaseks on kõik nii Eestis kui ka mujal aru saanud, et meil on vaja riigikaitsekulusid tõsta. Me oleme hangetes sees, aga tegelikult lepinguid meil sõlmitud selle täiendava 1,6 miljardi osas ei ole," sõnas ta.

Sibula sõnul pole tähtis kaitsele kulutatav summa, vaid hangitu saabumine.

"Küsimus on ikkagi, millised võimekused ja millal need meile saabuvad. Enne kui nendele küsimustele ei ole vastuseid, ei ole mõtet summadest rääkida," ütles ta.