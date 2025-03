Kasemets: valvekaamerate võrgu välja arendamine ei ole valitsuse prioriteet

"Vähemalt niipalju, kui minul on informatsiooni, siis võib küll öelda, et see valitsuse prioriteet ei ole ja sellega hetkel küll edasi liikuda ei kavatseta," ütles Kasemets ERR-ile.

Esmaspäeval tuli avalikkuse ette, et kavandab üle-eestilist näo- ja numbrituvastusega valvekaamerate võrku, mida andmekaitse peab probleemseks, osad poliitikud aga lausa riskiks demokraatlikule ühiskonnale. Endine siseminister Lauri Läänemets kinnitas, et tegemist oli ametnike algatusega.

Kasemetsa sõnul on tavapärane, et osad seadusandlikud algatused on ministeeriumis valmis ja ootel. "Kui tuleb uus valitsus, tuleb uus minister, siis proovitakse, et kas nüüd äkki selle eelnõuga saaks minna edasi ja kas selleks poliitiline toetus on. See on üks trend, mida me siin riigikantseleis proovime tasakaalustada. Täna ei ole see aeg, kus valitsus saaks kogu oma tähelepanu pöörata niimoodi alt üles tulevatele erinevatele algatustele või eelnõudele, mis ei ole prioriteetsed," lausus Kasemets.

Tema sõnul on sellisel viisil seadusloomes oht ka bürokraatia juurde tekkimisele. "Seal on oht tõesti selleks. Me oleme riigikantseleis juba otsustanud, et me neid uusi nõudeid vaatame väga tähelepanelikult eraldi. Seda kindlasti ei saa öelda, et mitte ühtegi uut nõuet nüüd enam valitsus ei kehtesta. See lihtsalt ei ole võimalik, tekivad uued vajadused, kasvõi siseturvalisuse valdkonnas või siis tõesti rahvusvaheliste kohustustega seotud ja seda tuleb teha. Aga palju tähelepanelikumalt tuleb vaadata, miks me ühe või teise otsuse teeme, mis selle mõju on," sõnas Kasemets.

"Teine pool, mida niisugused ametnike initsiatiivid näitavad, on see, et eks ametnikud proovivad oma poliitika valdkonnas asju paremaks teha, mitte lihtsalt mingit oma asja ajada, seda ma ka ei usu. Teine, mida see kindlasti kaasa toob, on see, et ta kõikidelt osapooltelt ikkagi võtab ju palju ressurssi ja aega ära. Kui mingisugune eelnõu saadetakse kooskõlastusele, siis sellega hakatakse tegelema, siis kõik kommenteerivad seda, panevad sinna väga palju ressurssi. Nii, et parem kui need eelnõud üldse valitsuse tasemele lõpuks siis ei jõuagi ja nad ei läbi kogu seda menetlusprotsessi, juhul kui nad on ebavajalikud," lisas Kasemets.

