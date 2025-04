Belitšev algatas numbrituvastuse kasutamise kohta teenistusliku kontrolli

"Numbrituvastuse süsteem on politsei jaoks vajalik ja tähtis tööriist. Sama oluline on ka Eesti inimeste usaldus meie töövahendite ja põhimõtete vastu. Kuigi politsei on numbrituvastuskaameraid aastaid süütegude avastamiseks kasutanud ja omavalitsustega koostöös neid paigaldanud, siis ilmselgelt oleme liiga vähe sellest avalikult rääkinud ning teemat inimestel meeles hoidnud. Selleks, et anda kindlus, et politsei praegune töökorraldus tagab kõikide ajakohaste õigusnormide täitmise ja teha vajadusel ettepanekud numbrituvastuse täpsemaks reguleerimiseks algatasin PPA-s kogu teema tervikliku analüüsi," ütles PPA peadirektor Egert Belitšev pressiteate vahendusel.

Neljapäeval algatatud teenistusliku kontrolli käigus hinnatakse terviklikult numbrituvastussüsteemi kasutamist PPA-s ning selle õiguslikke aluseid ja kasutusandmete logimist, teatas ameti pressiteenistus.

Belitševi sõnul on politsei jaoks kõige olulisem numbrituvastusest saadav võit raskete kuritegude avastamine kuumadel jälgedel. "Mõistan inimeste muret privaatsuse pärast ja politsei vastutust nende andmete hoidmisel. Samas on numbrituvastus mõnikord ainuke juhtlõng ühiskonna turvatunnet oluliselt riivanud asjas selgus saada või saata näiteks Leedu autovarastele selge sõnum, et Eestis ei ole mõtet proovida. Siin tuleb leida tasakaalupunkt, kus inimestel on kindlus, et nende õigusi ei riivata ülemääraselt ning politseil jääb võimalus ka väga hästi konspireeritud kuritegu ikkagi avastada," ütles ta.

Teenistusliku järelevalve kokkuvõtte tähtaeg on üks kuu.

PPA kasutab numbrituvastuse tehnoloogiaga avalikke kaameraid, mis asuvad peamiselt maanteedel ja suurtel liiklussõlmedel. Kaamera tuvastab sõiduki numbrimärgi ja teeb sellest foto. See säilib politsei andmekogus isikustamata kujul. Iga andmekogusse tehtud päring logitakse ja logid säilitatakse ka pärast salvestiste kustumist.