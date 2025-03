Leht: Vene agendid jätsid meelega internetti vihjeid relvatehase süütamisest

Vene agendid otsisid vahetult enne Saksa relvafirma tehase süttimist hoone tuleohutusmeetmete kohta internetist informatsiooni. Julgeolekuallika sõnul võis Venemaa meelega jätta maha jälje, et riik on võimaliku hübriidrünnaku taga, kirjutab The Telegraph.

Lääne ametnikud on pikka aega kahtlustanud, et 2024. aasta mais Diehli kontsernile kuuluvas Berliini tehases puhkenud tulekahju oli Venemaa sabotööride töö, kes üritasid niiviisi häirida Ukraina relvatarneid.

Briti leht kirjutab, et kahtlustatavad Vene agendid püüdsid vahetult enne põlengut saada teavet tehase tuleohutusmeetmete kohta.

"Paar nädalat enne ja pärast sündmust tehti [Venemaal] internetiotsinguid selle kohta, millised tuletõrjeautod ja millised tuleohutusprotokollid neil on," ütles uurimisest teadlik Euroopa julgeolekuallikas.

Allikas märkis, et kahtlusalused tegid vähe jõupingutusi oma jälgede varjamiseks, mis viitab sellele, et nad tahtsid, et lääne luureagentuurid saaksid teada, et Venemaa on põlenguga seotud.

"Venelased ei ole nii rumalad, et jätaksid kogemata sellise n-ö leivatükikestest raja, mõnikord tahavad nad, et me saaksime teada, et nad on jõudu kasutanud. See on osa hübriidsõjast," ütles allikas.

Venemaa on pidanud lääne vastu hübriidsõja kampaaniat kättemaksuna Kiievi sõjalise toetamise eest alates Vladimir Putini alustatud täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aastal.

Hübriidrünnakutega üritab Venemaa häirida relvatarneid Ukrainale.

Moskvat kahtlustatakse Ukrainasse relvatarneid toetavate tehaste sihikule võtmises üle Euroopa, lennukitele tulepommide paigaldamises ja isegi Saksamaa suure relvafirma Rheinmetall tegevjuhi mõrva kavandamises.

Sel nädalal teatas Poola peaminister Donald Tusk, et kaks kahtlast põlengut kaubanduskeskustes Poolas ja Leedus on kinnitatud kui Venemaa sabotaažiaktid.

Diehli kontsernile kuuluv Diehl Metall süüdistas pärast kindlustusandjate läbiviidud uurimist tulekahjus tehnilist riket, kuid ütles, et teoreetiliselt võis tegemist olla ka sabotaažiga.

Põlengust taastunud tehas toodab metalle erinevatel eesmärkidel. Kontserni tütarettevõte Diehl Defence toodab ka Ukrainas kasutatavaid IRIS-T õhutõrjesüsteeme.

Teine Euroopa julgeolekuallikas ütles: "Võib kindlasti öelda, et kahtlustatakse, et see oli Venemaa. Selliseid võimalikke hübriidrünnakuid näeme sageli ja see ei jää viimaseks juhtumiks."

Saksa võimud pidasid Diehli tehase põlengut esialgu õnnetuseks. Kuid pärast välisliitlaselt luureandmete saamist, mis viitasid Venemaa osalusele, algatasid nad uue uurimise.

Möödunud aasta juunis ütlesid julgeolekuametnikud Wall Street Journalile, et tulekahju algatasid kogenud spetsialistid Venemaa mahitusel .

Uurimisega kursis olevad ametnikud ütlesid ajalehele, et tulekahju sai alguse alast, kuhu oli ligipääs vaid mõnel inimesel, samas hävisid tulekahjus ka valvekaamerasalvestised.