Euroopa Liidu riigijuhid ei suutnud Ukraina toetamise kavas kokku leppida

Viimati olid Euroopa Liidu riigijuhid Brüsselis koos kahe nädala eest. Siis ei jõutud arutada Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase ettepanekut saata Ukrainasse kiiresti täiendavad abi. Ka seekord ei leidnud liikmesriigid üksmeelt.

""See sõnum on ikka see, et erinevad riigid püüavad Ukrainat aidata eriti tahtekoalitsioonivormis. Täna ei ole veel kokkulepet selles, mida Kaja [Kallas] pakkus, et oleks suurem rahaline abi Ukrainale kohe või konkreetne mürsualgatus. Mina seda igal juhul toetan Eesti poolt, minu meelest see on väga mõistlik. Mida konkreetsemaks minna, seda parem," ütles Eesti peaminister Kristen Michal.

Riigijuhid lubasid viitega Kallase üleskutsele vabatahtlikult Ukrainat rohkem toetada.

Veel arutatavad riigijuhid Euroopa kaitsmist ning selle rahastamist. Michali sõnul ütleb ta kolleegidele, et Eesti soov on saada Euroopa idatiivale keskset rahastust.

"On teada, et Euroopa Liit meie piiri panustab, aga kui meil on väga kiiresti vaja Vene ohu tõttu tõsta kaitsevõimet, siis me eeldaks kas suuremat vabadust või ka keskset rahalist panust selleks," sõnas ta.

Lisaks Euroopa Komisjoni seni pakutule sooviks Eesti ka ühislaenu.

Selle vastu on seni näiteks Rootsi. "Euroopa kaitsmine on peamine. Teisalt, kui meil ei ole majandust, siis me ei saa ennast kaitsta. Kõik, mida me teha tahame – kaitse, heaolu, Ukraina toetamine –, sõltub õitsevast Euroopa majandusest," selgitas Rootsi peaminister Ulf Kristersson.

Teine kohtumise oluline teema ongi Euroopa majanduse seis. Hispaania tahab näiteks rohepöörde kiirendamist.

"Rohepööre ja kliimamuutustega kohanemine ei kahanda konkurentsivõimet, need käivad käsikäes. Roheleppe eesmärkide täitmine on fundamentaalne, et konkurentsivõimet säilitada," sõnas Hispaania peaminister Pedro Sanchez.

Eesti samas rõhutab vajadust reegleid lihtsustada ja kärpida. Michal otsib teiste riigijuhtide seast liitlasi, et heitkogustega kauplemise süsteemi laiendus ETS 2 tühistada või vähemalt edasi lükata.

"Selle ettepaneku ma ka täna teen. See tähendab seda, et vastasel juhul oleks kütuse ja toasooja hind lähiaastatel tõusnud, küll teisel poolel oleks olnud meetmed majade renoveerimiseks ja nii edasi," rääkis Michal.