Prantsuse kaitseväelased harjutasid Tapal kaeviku vaenlasest puhastamist

Õppusel osalenud sõdurid ei ole osa Prantsusmaa kontingendist Eestis, vaid tulid Tapale spetsiaalselt, et harjutada koos oma relvavendadega Kaitseliidust.

"Siin on palju metsa ja sood ning vähe kõrgendikke. Lisaks, talvel on väga külm, võib olla kuni -20 kraadi. Me pole Prantsusmaal sellega harjunud. Siin, Eestis me harjutame koostööd meie liitlastega ja tegutsemist ebatavalisel maastikul, et Euroopat paremini kaitsta," selgitas Prantsuse jõudude ülem Eestis kolonelleitnant Le Pelletier De Woillemont.

Kaitseliitlased olid neljapäeval vaatleja rollis.

"Nad näitavad meile professionalset drillioskust, kuidas erinevaid olukordi lahendada. Ja ilmselgelt on see meile kasulik selleks, et vabatahtlikud jaoülemad, rühmaülemad, kompaniiülemad läbi nende tegevuse saavad siis ise paremaks ja tublimaks," rääkis kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Prantsusmaa võtab tõsiselt oma liitlaskohustusi Eesti ees. See tähendab, et taolised harjutused on sisulised.

"Me vaatame Ukrainas toimuvat. Me peame kohandama oma harjutusi, võttes arvesse, et sõja tüüp on muutunud. Me ei saa endale lubada eelnevaks sõjaks valmistumist. Me peame vaatama ja õppima. Sellepärast on siin ka droonid – see on uus asi siin," rääkis Prantsusmaa suursaadik Eestis Emmanuel Mignot.

"Täna me kasutame droone erinevate ülesannete täitmiseks. Enamasti neid kasutatakse luures, et koguda andmeid vastase kohta. Need aitavad ka koordineerida tegevust liitlaste üksustega. Need võimaldavad saada pilti toimuvast reaalajas. Ründamiseks kasutame ka kamikadze-droone," ütles kergejalaväeüksuse ülem kapten Ulrich.

Neljapäeval aga kamikadze-droone õhus ei olnud, muidu kaeviku vaenlasest puhastamine tooks rohkem kaotusi kui üks haavatu.