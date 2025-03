Koalitsioonile teeb peavalu riigikogu komisjonide mehitamine

"Küsimus on selles, kuidas mehitada ära riigikogu komisjonid. Kuna koalitsioonil on 52 kohta ja sellest veel kaks kuuluvad riigikogu juhatusse, ehk nemad ei saa alatistesse komisjonidesse kuuluda. See on üks kõige keerulisem koht," ütles Tsahkna ERR-ile.

"See ei ole vaidlus kahe erakonna vahel, see on rohkem puhas korralduslik küsimus," lisas ta.

Tsahkna tõdes, et mõned fraktsiooni mittekuuluvad saadikud on öelnud, et nad on valmis koalitsiooni mingitel teemadel toetama, ent sellega ei saa lõpuni arvestada. "See ongi selline keeruline, aga ma arvan, et võimalik probleemide lahendamine. Mul on endal kogemus olnud sellest ajast, kui me olime 2009. ja 2010. aastal vähemusvalitsuses – Isamaa ja Reformierakond. Ja ka siis me saime sellega hakkama. Küsimus on komisjonide tasakaalupunktides," lausus Tsahkna.

"Avalikkusele on alati hästi huvitav, kes on need inimesed, kes lähevad ühele või teisele ametikohale, kas ministriteks või komisjoni esimeesteks, aga me praegu eelkõige fokusseerime oma tähelepanu sellele, et esiteks ministrite jaotuses saaksid sisud ellu viidud. Me ju ei pane ministreid juhtima ministeeriumi maju, vaid ministrite ülesanne on vastutada ja eest vedada konkreetseid reforme ja poliitikaid," kommenteeris Tsahkna, kelle jaoks on praegused koalitsioonikõnelused juba kaheksandad.

"Komisjonidega on tegelikult isegi kõige kiirem, kuna meil on ju terve rida eelnõusid saadetud teele juba praeguse uue koalitsioonivalitsuse poolt, terve rida on juba menetluses riigikogus ja järgmine nädal on vaja need komisjonid kõik paika panna. See tähendab ka personaalia paikapanemist. Paradoksaalsel kombel, kui tavaliselt on kõik hästi põnevil ja vaadatakse, et kes saab kiiresti ministrikohad, siis täna on meil vaja kõigepealt tagada riigikogu töö," rääkis Tsahkna.

Loodava Reformierakonna ja Eesti 200 valitsuse ministrikandidaadid selguvad sel laupäeval, pärast juhatuste ja volikogude koosolekuid.