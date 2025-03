Pühapäeval on ilm pilvine, kuid kuiv

Pühapäeval kujundab Eesti ilma Venemaa kohal paikneva kõrgrõhkkonna lääneserv, millele hakkab survet avaldama Kesk-Euroopast lähenev madalrõhuala. Öö on valdavalt selge taevaga ja külm, päeval lisandub mitmele poole taevasse pilvi, kuid püsib kuiv ilm.

Öö vastu pühapäeva tuleb selge taevaga. Puhub idakaare tuul 1 kuni 7, saartel 4 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 7 kraadi, saartel rannikul sooja kuni 2 kraadi.

Hommik on selge, Kirde-Eestis vähese pilvisusega, ning sadusid oodata pole. Puhub idakaare tuul 1 kuni 7, saarte rannikul 4 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Idakaare tuul puhub 3 kuni 8, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 9 kraadi.

Päikselisele nädalavahetusele järgneb sajune uus nädal.

Esmaspäeval pärast keskööd saabub edelast sajuala ühes lume, lörtsi ja vihmaga ning päeval sajab paljudes kohtades nii vihma kui ka lörtsi. Öösel on -2 kuni +2, päeval +2 kuni +6 kraadi.

Teisipäeva öö on sajune just Ida-Eestis ning ning keskpäeval jõuab saartele vihm, mis levib üle maa ida suunas. Öine keskmine õhutemperatuur on 1, päeval 6 kraadi.

Kolmapäev tuleb mitmel pool vihmane ja õhusoe püsib sarnane teisipäevaga. Neljapäeval sajab vihma vaid kohati ja päevane õhusoe tõuseb veelgi.