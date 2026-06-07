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Esmaspäev tuleb vihmata, edasi läheb sajuseks

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Ööl vastu esmaspäeva on ilm sajuta, vaikne ja õhusoe jääb 10 kraadi lähistele. Päeval läheneb aga kagust Läti idapiirile väike sajune pööris. Lisandub pilvi, kuid vihmahood jõuavad Kagu-Eestisse alles õhtul. Õhusoe kerkib üle 20 kraadi.

Öö vastu esmaspäeva on enamasti selge või vähese pilvisusega ja paiguti tekib udu. Mandril on tuul nõrk ja muutlik, saartel pöördub tuul idakaarde puhudes 2 kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 14 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul ja sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval võib olla üksikuid sajuhooge ja pärast keskpäeva mandril lõuna poolt alates pilvisus tiheneb. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 24, rannikul kohati 15 kraadi.

Õhtul sajab Lõuna-Eestis mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 20 kraadi.

Teisipäeva öösel laieneb vihmasadu Lõuna-Eestist edasi üle maa põhja poole ning päeval sajab hoovihma juba mitmel pool. On ka äikeseoht. Õhtul sadu hõreneb. Öösel on sooja 10 kuni 15, päeval 14 kuni 20 kraadi.

Ka kolmapäev toob hoovihmasid. Peale keskööd jõuab saartele vihm, mis levib hommikuks mandrile. Päev on mitmel pool sajune ja sajud lakkavad taas õhtuks. Päeval on sooja kuni 20, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.

Neljapäeva hommikul jõuab Kagu-Eestisse uus vihmasadu, mis laieneb üle maa loode suunas. Ja õhusoe pisut langeb.

Reede öö võib tuua kohatist tugevat sadu ning päev toob mitmele poole nõrka hoovihma.

Toimetaja: Marko Tooming

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