Setomaal tehakse korda Seitsmemägi

1926. aastal asutati Setomaal Mustoja maalilisele maastikule toonase kaitseväe suvine väljaõppelaager. Laagri maamärgiks oli avaraid vaateid pakkuv Seitsmemägi, mis on ajaga metsa kasvanud. Et tähistada saja aasta möödumist laagri asutamisest on otsustatud Seitsmemägi taastada ja külastajatele avada.

See pealtnäha tavaline, jalamilt paarikümne meetri kõrgusele kõrguv mägi oli esimese vabariigi ajal siin väljaõppel viibiva 7. jalaväerügemendi sõdurite jaoks oluline maamärk.

"Sinna oli tehtud 7. jalaväerügemendi märk, valgetest kividest number seitse. See kattis ära peaaegu terve mäe ja oli näha olnud isegi Petseri linna," rääkis kaitseliitlane Aare Hõrn.

RMK loodusvaht Toomas Valk rääkis, et esimese vabariigi ajal rajati Lõunalaager sinna just mitmekülgse ja reljeefse maastiku tõttu. "Siin on orud, mäed ja allikakohad. Siin on ka Petseri linna lähedus omaaegu ja raudtee lähedus, et miks oli mõistlik just siia see Lõunalaager rajada," ütles ta.

Järgmine aasta möödub sada aastat Lõunalaagri asutamisest. Laagris oli umbes veerandsada erinevat hoonet, mille ehitasid sõdurid ise ja kus said väljaõppe tuhanded Eesti mehed.

Valgu eestvõtmisel on Lõunalaagrisse juba rajatud RMK Lõunalaagri matkarada ja lõkkekoht, tutvustamaks kunagist laagrit.

Nüüd on Valgul valminud plaan mägi ühes number seitsmega laagri aastapäevaks taastada ja just seda ongi riigimetsa majandamise keskus (RMK) koos Setomaa vallaga asunud tegema.

"Järgmine plaan ongi talgute käigus siin kevadel need raiejäätmed ära koristada ja siis juba koostada põhiprojekt, kuidas täpselt see seitse taastada. Kuidas siia teha ligipääsuteed, sillad ja vajalik taristu selleks, et inimesed saaksid siin käia ja seda seitset vaadata," sõnas Valk.

Kaitseliitlane Hõrn rääkis, et plaanis on, et alale saaks väike suvelaager nii noorkotkastele, kodutütardele ja kaitseliitlastele. "Seal on väike järv, tuleasemed, seal on vanad kaevikud, mida me saame lahti kaevata, seal on vanad punkriasemed, kus me saame varjendeid ehitada," ütles ta.

Sellest kõigest just praegu rääkimisel on oma mõte.

"Kes teab, et kelle isad, vanaisad, onud on siin teeninud," ütles Valk. "Äkki on fotomaterjali või mälestusi sellest Lõunalaagrist ja Seitsmemäest ja ka sellest, mis sellest sai Teise maailmasõja käigus. Oleks väga huvitav seda infot saada, et seda kõike siin eksponeerida."