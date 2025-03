Muutused valitsuses ei too Reformierakonnale ja Eesti 200e kiiret populaarsust ning ka kohalikel valimistel saavad määravaks pigem kohalikul tasemel erakondi esindavad kandidaadid, hindab politoloog Tõnis Saarts. Opositsioon uutele ministritele pikka sisseelamise aega ei luba.

Laupäeval tutvustasid Reformierakond ja Eesti 200 uusi ministrikandidaate. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütleb, et tema oleks soovinud valitsuses näha poliitikute kõrval ka eksperte.

"Majanduse ja rahanduse eksperdid, kes annaksid valitsusele ühtepidi usutavust juurde nendes küsimustes ja teist pidi vaataks teise nurga alt, kui teistsuguseid lahendusi on vaja. Ja seda võimalust ei kasutataud," lausus Läänemets.

Igor Tarole, kes on siseministrikandidaat, soovitab Läänemets pöörata tähepanu julgeolekuolukorrale.

"Minu viimane ettepanek valitsusele, enne kui see eelmine valitsus lõppes, oli kaitsepolitsei ametnike arvu suurendamine ja teatud tehnoloogiliste vahendite soetamine, sest see kõik on seotud hübriidrünnakutega, Venemaa tegevusega, ja meil seda on hädasti praegu vaja," ütles Läänemets.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütleb, et ümberkorraldused valitsuses ja kahe valitsuspartei jätkamine suuri muudatusi kaasa ei too. 100 kriitikavaba päeva ametisse sisseelamiseks uued ministrid opositsioonilt ei saa, ütles Kõlvart.

"Mul oleks retooriline küsimus, et kui tulevikus Reformierakond otsustab valitsuse liikmeid iga kolme kuu jooksul välja vahetama hakata, siis kas me hakkame iga kord ootama, millal tuleb ka sisuline poliitika. Sellele valitsusele oli antud kaks aastat aega, sisuliselt pole midagi muutunud," märkis Kõlvart.

Politoloog Tõnis Saarts ütles, et suurt edu kohalikel valimistel Reformierakonnal ja Eesti 200-l valitsuse vahetusest oodata ei ole. Tema sõnul võivad kahe erakonna positsioonid mõnevõrra küll paraneda. Kohalike valimisteni on veidi rohkem kui pool aastat aega.

"Pigem loeb erakondade nimekirjade tugevus kohtadel, milliseid kandidaate neil on välja pakkuda, milline on nende munitsipaalpoliitiline võimekus. Seetõttu arvata, et praegune valitsusvahetus kuidagi kohalike valimiste tulemusi väga palju mõjutab – kui, siis õige natuke, aga mitte väga tugevalt," lausus Saarts.

Saartsi sõnul pole kummalgi erakonnal oodata kiiret ja suurt populaarsuse kasvu.

"Reformierakond on oma ajaloolises madalseisus ja ma arvan, et sellest välja ronimine võtab veel päris kaua aega. See valitsusvahetus kindlasti võib olla üks väike verstapost, aga kindlasti mitte läbimurre sellel teel," ütles Saarts.