Otse kell 13.15: Eesti metsa küsimus korruptsioonivastases erikomisjonis

Avalikule istungile on kutsutud kliimaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Arvi Toss, keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk, keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala, Eesti metsade alternatiivse hindamise töörühma esindajatena Raul Rosenvald ja Rainer Kuuba, samuti riigimetsa majandamise keskuse (RMK), Eestimaa Looduse Fondi ja riigikontrolli esindajad.

Erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) ütles, et Eesti mets on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada heaperemehelikult.

"Keskkonnaagentuur avalikustas sügisel andmed, mille järgi on kümne aastaga raiutud metsa rohkem, kui seda 12 aastaga kasvada jõudis. Metsade kohta kogutavas statistikas esineb vasturääkivusi ja puudub läbipaistvus, mis aga omakorda annab võimaluse olukorra kuritarvitamiseks," rääkis Kovalenko-Kõlvart.

"Raiemahtude järsud suurendamised on viinud metsa tugeva üleraiumiseni. Tekib küsimus, kelle huvides neid otsuseid tehti, kuidas metsanduse arengukavasse raimahtude arvud tekkisid ning miks manipuleeriti andmetega, tekitades ekslikku ettekujutust, justkui kõik oleks korras. Need küsimused on jätkuvalt päevakorras, sest peaministrilt on tulnud sõnum, et majanduse hüvanguks soovitakse kasutada rohkem loodusressursse ja vähendada looduskaitsepiiranguid, mille jaoks valmistatakse ette ka vastavad eelnõud," lisas komisjoni esimees.

Kovalenko-Kõlvarti sõnul on koalitsioonis poliitikuid, kellel on konkreetsed huvid puidutööstuses ning soov antud seadusemuudatusi kindlas suunas mõjutada. "Korruptsioonivastase erikomisjoni ülesandeks on ennetada kõikvõimalikke huvide konflikte ja poliitilisi mõjutusi seadusloomele," märkis erikomisjoni esimees.