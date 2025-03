Ülevaade: kes on taristuministri kandidaat Kuldar Leis?

Värske taristuministri kandidaat Kuldar Leis oli alates 2021. aastast Tartu kultuuripealinna sündmuste elluviimist koordineeriva sihtasutuse Tartu 2024 juht, kuid on olnud aastakümneid erinevates ettevõtetes juhtivatel kohtadel.

Nii on Leis töötanud Hoiupangas, kus pidas regioonijuhi ametit, olnud Ühinenud Meiereide kommertsdirektor, Ösel Foodsi müügi- ja turundusdirektor ning juhtinud Premia Foodsi ja Nordic Foodsi. Ka juhtis ta aastatel 2017-2020 AS-i Operail nõukogu.

Ühtlasi on Leis Eesti esimene passiivmaja omanik ja oli nüüdseks tegevuse lõpetanud Eesti passiivmajaliidu esimees.

Samuti on Leis töötanud Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse arendusjuhina, tegutsenud sihtasutuses Põlvamaa Arenduskeskus, olnud Kagu-Eesti maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultant ja Põlva valla volikogu esimees.

Reformierakonna kodulehel tutvustatakse 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimiste rubriigis toona Põlva vallas kandideerinud Leisi lisaks kui Põlva riigigümnaasiumi liginullenergia hoone idee algatajat ja eestvedajat ning valdade ühinemisläbirääkimiste juhtijat Põlva vallavolikogu esimehena.

Põlva nutitänav põhjustas sõnasõja Taroga

Samas on Põlva vallaga seotud ka Leisi konflikt teise nüüd ministriks tõusva poliitiku, Eesti 200 liikme Igor Taroga. Nimelt väitis toona Põlvas opositsiooni esindanud Taro 2021. aastal, et koalitsiooni kuulunud vallavolinik Leis püüab suunata 90 000 eurot maksuraha endaga seotud ettevõtmisesse.

Aasta hiljem kirjutas Lõuna Leht, et Taro ennustus läks täide ning 176 000 eurot maksma mineva Põlva nutitänava ehitabki Bercman Technologies, mille nõukokku kuulub Leis ning müügijuht on Leisi poeg.

Taro väitis, et Leis sattus huvide konflikti ja tõi välja, et Bercmanile kuulub nutika ülekäiguraja tehnoloogia rajajana selles vallas monopol, mistõttu poleks keegi teine saanud Põlva targa tänava hanget võita. Leis omakorda nimetas Taro sõnu laimuks ja valetamiseks ning rõhutas, et ühegi õigusakti vastu ei eksitud.

Esmaspäeval ütles Taro ERR-ile kõnealust konflikti meenutades, et tema hinnangul oleks võinud Leis toona neid asju mõnevõrra teistmoodi teha. Samas märkis Taro, et tema ei ole õiguskaitseorgan, et öelda, kas tegu oli korruptsiooniga. Siseministri kandidaat kinnitas, et valitsuses tuleb neil Leisiga hakkama saada, ehkki veel ei ole nad omavahel asju selgeks rääkinud.

Leisile kuulub 2003. aastal asutatud OÜ Rododendron, mis tegeleb finantsinvesteeringute haldamise ja konsultatsiooniteenuste pakkumisega. 2023. aasta aruandes teatab ettevõte, et peamiselt investeeritakse valdkondadesse, mis on seotud tuleviku, teaduse, turismi, energiatõhususe ja inimeste heaoluga. Toona jäädi ligi 582 600 euroga kahjumisse, kuid varasid on ettevõttel 1,7 miljoni euro väärtuses.

Rododendronil on tütarettevõte Solarhouse, mille tegevusalaks on kinnisvaraarendus, rentimine, ehitusalane ja juhtimisalane

konsulteerimine ja taastuvenergia tootmine. Esimeste majandusaastate põhitegevuseks oli esimese rahvusvahelise sertifitseeritud passiivmaja rajamine Põlvas.

Leisiga seotud ettevõtted on valdavalt kahjumis

Leisi ettevõte soovis populariseerida energiasäästlikku ehitust ning müüb selle huvilistele ka konsultatsioone. 2023. aastal oli Solarhouse'i käive 25 453 eurot, kuid kahjum ulatus üle 17 000 euro.

Leis juhib Bercman Technologies AS-i nõukogu ning on ühtlasi ettevõtte osanik. Ettevõtte viimatine, 2023. aasta tegevust puudutav majandusaasta aruanne ütleb, et tehnoloogiaettevõte pakub arendusteenuseid ja tehnoloogia terviklahendusi ning moodustab konsolideerimisgrupi Krakul OÜ-ga.

Bercman Technologiesi käive oli 2023. aastal 1,669 miljonit eurot, kuid kahjum ligi 253 800 eurot. Esmaspäevase seisuga on ettevõttel riigi ees ligi 8300-eurone maksuvõlg.

30-protsendiline osalus kuulub Leisile oma ettevõtte kaudu veel Otepääle registreeritud osaühingus Peapeal, mis on tuntud kui Tartus asuva tagurpidi maja rajaja. Erinevalt teistest Leisi ettevõtmistest oli see firma 2023. aastal ligi 64 000 euroga kasumis ning käive oli toona üle 311 000 euro.

Lisaks on Leis OÜ Rododendron osanik Okkastyle OÜ-s, mis tegeleb puidust tarbe- ja dekoratiivesemete ja muude puittoodete tootmisega. Majandusaasta aruandes kirjeldab ettevõte, et nad toodavad eri mõõtmetes ja värvides akustilisi paneele, mida kasutatakse äri- ja eluruumides disainelementidena. Kõigi toodete nähtavaks pinnaks on Lõuna-Eesti männiokkad.

2023. aasta lõpetas üle 35 000-eurose käibega firma ligi 7000 euro suuruse kahjumiga ning praeguse seisuga on neil ka 4700 euro suurune maksuvõlg. Samuti on neil esitamata tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon, mille tähtaeg oli juba mullu 11. novembril.

Rododendroni kaudu oli Leisil 22-protsendiline osalus haldusettevõttes Sense Holding OÜ, kuid 2016. aastal tegevust alustanud ettevõte on praeguseks pankrotis.

Esmaspäevases "Terevisioonis" jättis Leis lahtiseks vastuse küsimusele, kas ta kavatseb ministriks saades Reformierakonnaga liituda. Poliitik märkis, et on üle 30 aasta Reformierakonna nimekirjas Põlva volikokku kuulunud.

"Eks ma pean enda sisse vaatama, kas see on teema või ei ole või mis on plussid-miinused ja siis näeb. Aga see ei ole mingisugune asi, et vot täpselt on nii või naa. Tulevik näitab," lausus Leis.

2020. aastal sai Leis presidendilt ettevõtluse edendamise eest Valgetähe neljanda klassi ordeni.