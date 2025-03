Paide linna haljasalasid ja koduhoove külastab metsis

Paljud paidelased on jaanuarikuust saati kohanud linna haljasaladel või koduaias metsist, kelle õige elukoht on mõistagi mets.

Eesti Metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg saab teateid selle uhke linnu külaskäikudest peaaegu iga päev.

Paidelased on üritanud metsist kinni püüda ja metsa tagasi toimetada, kuid seni edutult.

"Hetkel on see seis, et kui sa talle lähened, siis ta lendab kõrgemale ja lendab edasi ja jälle kõrgemale. Kätte teda ei saa," rääkis Võsujalg, kelle sõnul tuleb metsise püüdmisega oodata.

"Mina ootan senikaua, kuni tal tuleb pulmatants peale ja ta tuleb mulle lähemale. Nii kui ta tuleb lähemale, ma võtan ja viin ta teiste juurde pulmatantsu tegema," selgitas Võsujalg.