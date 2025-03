Erikomisjon arutab raiete küsimust kaitsealustes metsades

Riigikontrolli järelauditi eesmärk oli hinnata, kas ja kuidas keskkonnaamet tagab, et enne kaitstavas metsas raiumise loa kinnitamist oleks hinnatud raie mõju loodusväärtustele. Järelauditis hinnati varasemas loodusväärtuste kaitse ja raietega seotud auditis tehtud soovituste täitmist, keskendudes faktile, et 2024. aasta kevadel tuli ilmsiks, et keskkonnaameti loal tegi Riigimetsa Majandamise Keskus raieid metsaaladel, mis olid välja valitud aladeks, millega hüvitada Rail Balticu rajamise tõttu hävinevaid metsiste elupaiku.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu hinnangul oli tegemist ametnike hooletusega, mille tagajärjel tekkis kahju nii loodusele kui ka majandusele. "Reiu piirkonnas tehtud raie sundis RMKd võtma metsisele samaväärse kaitse tagamiseks 26 korda suurema piiranguala, mis tähendab, et pea 500 hektarit majandamiseks mõeldud riigimetsa lähevad kaitse alla. Lisaks viivitas raie Rail Balticu raudteetrassi planeerimist enam kui pool aastat. Tahame komisjonis teada, kuidas selline tegevus sai sündida ning mida on ette võetud taolise tegevuse vältimiseks tulevikus," sõnas Reinsalu.

Avaliku istungi teiseks päevakorrapunktiks on keskkonnaameti otsus ajutiselt peatada raied piiranguvööndites asuvates Natura alal asuvates metsades. Euroopa Komisjon algatas 2021. aasta suvel Eesti suhtes rikkumismenetluse, kuna Eesti ei hinda, kas raie tulemusel tekib negatiivne mõju Natura alale. Samuti sisaldavat Eesti kaitse-eeskirjad sageli sätteid metsaraie ja muu majandustegevuse kohta, ilma et oleks hinnatud nende tegevuste mõjusid. Rikkumismenetluse surve tõttu otsustas keskkonnaamet 2022. aasta veebruaris ajutiselt (28 kuuks) peatada kõik raied piiranguvööndites asuvates Natura metsaelupaikades. Antud otsus on tekitanud metsaomanikes segadust, kuna kehtivat seadusandlust ei ole tänaseni muudetud.

Avalikule istungile on kutsutud kliimaministeeriumi elurikkuse kaitse osakonna juhataja asetäitja Taimo Aasma, keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra, keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse liikmed Erko Soolmann ja Kristjan Tõnisson, Võrumaa Metsaühistu juht Erki Sok. Riigikontrolli esindavad peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, auditijuht Silver Jakobson, audiitorid Sigrid Pakri ja Tuuli Rasso ning kommunikatsioonijuht Priit Simson.

Istung algab kell 8.30 ja seda saab jälgida ka otseülekandes.