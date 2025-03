Vihased Gaza elanikud avaldasid Hamasi vastu meelt

Gaza sektoris on Hamasi-vastased avalikud meeleavaldused väga haruldased. Iisraeli ja Hamasi vaheline sõda on samas maha jätnud varemetes Gaza ning protestijad otsustasid väljendada oma pettumust.

Meeleavaldused algasid Beit Lathias ja levisid lähedal asuvasse põgenikelaagrisse. Hiljem jõudsid protestid lõunaosas asuvasse Khan Younisesse, kus meeleavaldajad mõistsid samuti Hamasi hukka.

Mõned Beit Lahia protestijad kritiseerisid ka Katari meediakanali Al Jazeera tegevust, teatades, et see suhtub Hamasi liiga soosivalt. Viimased protestid viitavad, et piirkonnas kasvab rahulolematus Hamasi režiimiga.

Hamasi terroristid korraldasid 7. oktoobril 2023. aastal jõhkra üllatusrünnaku Iisraeli vastu. Terroristid tungisid välja Gaza sektorist, sisenesid Iisraeli territooriumile, tapsid seal palju inimesi, panid toime võikaid tegusi.

Seejärel alustas Iisrael piirkonna pommitamist ning viis väed Gazasse. Hamasi kontrollitud tervishoiuministeeriumi teatel on sõjas surma saanud üle 50 000 inimese.

Hiljuti alustas Iisrael Gazas uusi rünnakuid Hamasi vastu. Iisraeli rünnakutes on surma saanud juba mitmeid Hamasi liidreid, tsiviilelanikkond kannatab taas pommirünnakute ja vägivalla all.

Viimased protestid samas viitavad, et mõnes piirkonnas Hamasi haare Gaza üle nõrgeneb.

"Hamas nõuab, et meie inimesed jääksid vankumatuks. Kuid kuidas me saame jääda vankumatuks, kui me sureme? Hamas peab peatama Gazas toimuva. Me saadame sõnumi kogu maailmale, me lükkame tagasi Hamasi valitsemise," teatas üks mees, kes filmis meeleavaldust.

Vahetult pärast meeleavaldust said Gaza elanikud ka Iisraeli võimudelt tekstisõnumi, milles teatati, et lahendus on Gaza elanike kätes. Kõik gazalased siiski ei toetanud protestijad ja leidsid, et nad teenivad Iisraeli huve, vahendas The Wall Street Journal.