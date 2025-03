Macron: britid ja prantslased saadavad rahu korral Ukrainasse oma väed

Macron teatas enne koalitsiooni kohtumist plaanist saata rahulepingu korral väed Ukrainasse, hoolimata sellest, et seda ideed ei kiitnud heaks kõik Euroopa liitlased.

Ta märkis, et Prantsuse-Briti delegatsioon suundub lähipäevil Ukrainasse, et ideed arutada.

"Oleme väga konkreetselt kokku leppinud, et Briti peaminister ja mina anname meie ühendstaabiülematele volitused saata lähipäevil Ukrainasse Prantsuse-Briti meeskond, et teha väga tihedat koostööd meie Ukraina partneritega, kes on samuti nõustunud selle mehhanismiga, et valmistada ette tulevase Ukraina armee formaat kõigis valdkondades," sõnas Macron.

"Teiseks julgeolekugarantiide elemendiks on kindlusjõud, mille saaksime järgmisel päeval [pärast rahulepingu allkirjastamist] Ukrainasse paigutada," ütles Macron. Ta selgitas, et need väed oleksid kohal strateegilistes kohtades, mis on eelnevalt kindlaks määratud ukrainlastega, ning pakuksid eurooplastele pikaajalist tuge ja hoiaksid ära võimaliku Venemaa agressiooni.

"Ukrainasse lähetatakse mitme Euroopa riigiga kindlusjõud," ütles Macron ja rõhutas, et taoliste "kindlusjõudude" liikmed ei ole määratud olema rahuvalvajad, neid ei paigutata rindejoonele ning nad ei hakka Ukraina armeed kuidagiviisi asendama.

Macron ütles, et kui Ukrainas toimus uus agressioon ja Prantsuse sõdurit satuksid rünnaku alla, siis nad ka reageeriksid vastavalt. "Meie sõdurid, kes on saadetud, on kohal, et reageerida ja reageerida ülemjuhataja otsustele ning kui nad on konfliktiolukorras, siis ka neile vastata."

Samuti rõhutas ta, et mitte kõik Ukraina Euroopa liitlased ei ole n-ö kindlusvägedes esindatud, osadel riikidel pole "suutlikkust" ja mõnele on see "poliitilise konteksti" tõttu vastumeelne.

Macron lisas, et tippkohtumisel lepiti kokku, et tema ja Starmer hakkavad koos juhtima Euroopa koalitsiooni tegevust stabiilse ja püsiva rahu nimel.

Starmer: praegu ei ole aeg sanktsioone tühistada

Briti peaminister Keir Starmer märkis pärast kohtumist, et praegu ei ole õige aeg Venemaa-vastaseid sanktsioone tühistada.

"Oli täielik selgus, et Venemaa üritab [rahu] edasi lükata, mängib mänge ja me peame selles olema täiesti selged," ütles Starmer.

Starmer nimetas kohtumist väga asjalikuks ning lisas, et praegu ei ole õige aeg sanktsioone tühistada. "Vastupidi, me arutasime seda, kuidas saaksime tugevdada sanktsioone, et toetada USA algatust tuua selle riikide rühma edasise surve kaudu Venemaa läbirääkimistelaua taha," ütles ta.

Starmeri sõnul arutati kohtumisel ka edasisi sõjalisi ja operatiivplaane, et toetada Ukrainas millist relvarahu.

Ta lisas, et soovib näha Ukrainas rahulepingu sõlmimist päevade ja nädalate, mitte kuude jooksul.

Zelenski: kohtumisel osalejad mõistavad, et Venemaa ei taha rahu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnas, et riikide jaoks on oluline rääkida ühisel häälel ja jätkata Venemaa survestamist.

Zelenski ütles ka, et kohtumisel osalejad mõistsid, et Venemaa ei taha rahu, ning rõhutas, et lähinädalatel ja -päevadel tehakse tööd Ukraina julgeolekutagatiste kallal.