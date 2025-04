Saksamaa uus võimulepe pälvib kriitikat nii vastastelt kui ka pooldajatelt

Kui Euroopas on sõnumeid Berliinist üldiselt tervitatud, siis kodus kõlab üsna palju kriitikat juba enne uue valitsuse ametisse asumist.

Saksamaa valimised võitnud kristlike demokraatide CDU juht Friedrich Merz pidas sõna ja viis koalitsioonikõnelused finišisse Saksamaa kohta tõesti kiiresti ehk pooleteise kuuga.

"Saksamaa on tagasi rajal. Saksamaa täidab oma kaitsekohustused ja Saksamaa tahab tugevdada oma konkurentsivõimet. Ja see ei ole üksnes Saksamaa, see on Euroopa ja Euroopa Liit. Saksamaa on taas väga tugev partner Euroopa Liidus ja me viime Euroopa Liidu edasi," sõnas Merz.

Ühtlasi võrdles Merz ennast Arnold Schwarzeneggeriga, tsiteerides näitleja tegelaskuju Terminaatorit: "Ma tulen tagasi.".

CDU Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) esimees Markus Söder kinnitab, et koalitsioonilepinguga lubatakse kaitsekulusid tõsta ning Ukrainale võimsad Taurus raketid saata.

"Saksamaa mõistab oma vastutust, seisab koalitsioonilepingus. Valitsusliidu moodustajad lubavad hüppelist kaitsekulude tõstmist ja abi andmist Ukrainale, muuhulgas ei ole Friedrich Merz taganenud oma valimiseelsest lubadusest saata Ukrainale ammu oodatud võimsad Taurus raketid."

Julgeoleku kõrval on järgmine märksõna majandus. Uus võimuliit tahab Euroopa suurima majanduse taas kasvule saada, seda maksulangetuste, odavama energia, investeeringutoetuste, taristuinvesteeringute, bürokraatia vähendamise ja digitaliseerimisega.

Sotsiaaldemokraatide kaasesimees Lars Klingbeil nõustub oma koalitsioonipartneritega ning näeb vajadust kasvatada Saksamaa-sisest tööstust ja majandust.

"Ekskavaatorid peavad töötama ja faksimasinatest tuleb loobuda. Meie majandus peab kasvama. Nii tagame me töökohad ja tugevdame oma riiki ja oma tööstust. Nii meelitame me tulevikutööstust oma maale. "Made in Germany" vajab investeeringuid ja leevendusi," sõnas Klingbeil.

Kolmas koalitsioonilepingu märksõna on sisserände karmim piiramine.

CDU esimees Friedrich Merz lubab migratsiooni osas võtta kasutusele uue lähenemise.

"Me organiseerime ja juhime seda paremini ja me lõpetame ebaseadusliku rände. Tuleb piirikontroll ja varjupaiga taotlused lükatakse tagasi. Alustame väljasaatmise programmiga," ütles Merz.

Kui Euroopas on Saksamaa uue võimuliidu lubadustest üldiselt rõõmu tuntud, siis kodumaal kõlab kriitikat alates opositsiooniparteidest.

Roheliste partei kaasesimees Felix Banaszak kritiseerib, et ei näe koalitsioonilepingus meie aja suurtele probleemidele vastusi.

"Maailm seisab silmitsi kolme suure väljakutse ja eksistentsiaalse kriisiga – ökosüsteemide kollaps ja kliimakriis, bioloogilise mitmekesisuse kriis, reeglitepõhise korra kadu maailmas ja paremäärmusluse tõus. Ühelegi neist kolmest meie aja väljakutsest ei leia vähimatki vastust praegustelt jõudude ühendajatelt," sõmas Banaszak.

Erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) kaasesimehe Alice Weideli sõnul on CDU/CSU võimuliit kaotanud kogu oma usaldusväärsuse.

"CDU/CSU, mis on juba niigi vastutav totaalse läbikukkumise eest 2015. aasta migratsiooni- ja julgeolekupoliitikas, on nüüdseks kaotanud kogu oma usaldusväärsuse."

Ajakirjanikud küsivad, miks uus koalitsioonilepe on kohati visioonitu. Teised jälle ütlevad, et kui 144 leheküljelist ja 4588 realist lepet oleks veel lihvima hakatud, oleks see nõudnud palju aega ja perfektsest nelja aasta leppest oleks päevadega muutuvas maailmas lõpuks niikuinii vähe kasu.

Noortele sotsiaaldemokraatidele ei meeldi koalitsioonilepingu migratsiooni- ja sotsiaalpoliitika. Osadele kristlike demokraatide toetajatele aga jällegi ei meeldi, et valimistel kokkuhoidu lubanud Merz on hoopis hoogsalt kulutama asunud. Nii tõusis viimastes arvamusküsitlustes populaarseimaks parteiks hoopis paremradikaalne AfD.

Valitsuse moodustajad on aga samal ajal jõudnud valitsuskohtade jagamiseni. Liidukantsler Friedrich Merzi kõrval tõuseb tõenäoliselt rahandusministriks ja asekantsleriks sotsiaaldemokraatide juht Lars Klingbeil ja kaitseministrina jätkab teine populaarne sotsiaaldemokraat Boris Pistorius. Uus valitsus asub plaanide kohaselt ametisse mai alguses.