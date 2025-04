Paremtsentristliku Kristlik-Demokraatliku Liidu juht Friedrich Merz on lubanud kantslerina suuri ja kiireid muutusi Saksamaa poliitikas ja majanduses.

Merz on lubanud arendada kaitsetööstust, vähendada jõuliselt sisserännet ja muuta Saksamaa jälle usaldusväärseks partneriks Euroopa Liidus.

Ühtlasi on Merz teatanud, et võib saata Ukrainasse Tauruse kaugmaarakette.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi teatel eskaleeriks see olukorda sõjarindel.

"Härra Merzi väljaütlemiste põhjal võib otsustada, et ta on karmima positsiooni pooldaja ja seesuguste sammude pooldaja, mis viivad paratamatult vaid olukorra edasise eskaleerumiseni Ukrainas," ütles Peskov.

Pressiesindaja tõi samuti välja, et sarnast seisukohta näeb Venemaa ka teistes Euroopa pealinnades.

"Kahjuks on see tõsi, et Euroopa pealinnad pigem ei otsi võimalusi rahuni jõudmiseks, õhutades sõda jätkama."

Saksamaa parlament hääletab Friedrich Merzi uueks riigikantsleriks nimetamise üle 6. mail.