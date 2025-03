Saksa kosmoserakett kukkus pärast starti alla ja plahvatas

Kosmosetööstus kogub hoogu ning Euroopas asuvad firmad üritavad turul kanda kinnitada. Rakett Spectrum tõusis õhku Norras asuvast kosmodroomist ning see oli suurim rakett, mis on valmistatud Saksamaal pärast teist maailmasõda, vahendas The Telegraph.

European private aerospace company Isar Aerospace completed the first test flight of its Spectrum rocket, despite the rocket crashing to the ground 30 seconds after launch on Sunday. pic.twitter.com/948Dp16RvI — euronews (@euronews) March 31, 2025

Isar Aerospace teatas, et ebaõnnestunud katsetus andis firmale uut informatsiooni.

"Meie esimene katselend vastas kõigile meie ootustele ning saavutas suurt edu. Meil oli ilus õhkutõus ning ligi 30 sekundit lendu," ütles firma tegevjuht Daniel Metzler.

Rakett Spectrum on 28 meetrit pikk ning kasutab Isari välja töötatud mootorit. Spectrumil on kaks astet ning see on mõeldud väikeste ja keskmise suurusega satelliitide orbiidile saatmiseks.

Isar Aerospace asutati 2018. aastal ning investorite seas on ka Airbus Ventures ja Bulent Altan. Viimane on Türgi päritolu insener, kes tegi koostööd Elon Muskile kuuluva kosmosefirmaga SpaceX.

Kosmosetööstuse turul domineerib praegu USA-s tegutsev SpaceX, samale firmale kuulub ka interneti-teenus Starlink. Selle väljund on pakkuda orbiidile lennutavate satelliitide kaudu üleilmset kosmosesideteenust.

Euroopa riigid otsivad Muskile kuuluvale tehnoloogiale alternatiive ning ka Euroopa firmad tunnevad üha suuremat huvi kasvava turu vastu.

Lennundusfirma Airbus ja Prantsuse kontserni Safran ühisfirma ArianeGroup arendavad kanderaketti Ariane ning kasutavad Prantsuse Guajaanas asuvat kosmodrooni.

Jaanuaris teatas Suurbritannia valitsus, et investeerib orbitaalse kanderaketi arendamisse 20 miljonit naela. Raketi Prime ehitab Šotimaal tegutsev ettevõte Orbex.

Natsi-Saksamaa loodud V-2 rakett oli nii USA, NSVL-i kui ka Prantsuse raketiprogrammide alus. 30. juulil 1946. aastal saatis Ameerika Ühendriikide sõjavägi sakslaste välja töötatud V-2 No. 9 raketi enam kui 167 kilomeetri kõrgusele.

Järgnevate katselendude käigus saadeti taevakõrgustesse ka kaameraid, sensoreid ning keerukamaid teaduseksperimente. Samuti aitasid lennud ette valmistada esimese inimese orbiidile saatmist.