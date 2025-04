Analüütikud: aastane hinnatõus võib jääda kuue protsendi juurde

Teisipäeval avaldatud inflatsiooninumber 4,3 protsenti on kiirhinnang ja seda statistikaamet detailselt lahti ei kirjuta. Analüütikud märgivad, et ilmselt vedasid hinnatõusu energia ja toit.

"Erinevad prognoosid on öelnud, et ilmselt toidukaup haarab uuesti juhtohjad ja hakkab seda hinnakasvu sinna kuue-seitsme protsendi lähedale viima," ütles Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson. "Räägime siin kakao, kohvi maailmaturuhindadest, õli. Nüüd viimane, kuigi ta veel poelettidele pole jõudnud. Võimalik munade hinnakasv."

Kiire hinnatõus on pannud inimesed rohkem kaaluma, mida ostukorvi tõsta. Anderson meenutab, et on kaubanduses töötanud üle 20 aasta, aga kunagi varem pole ostukorvist poole moodustanud allahinnatud tooted.

"Kui vaadata tootegruppe, kus hinnad rohkem kui kümme protsenti on kasvanud, siis aasta esimestel kuudel maiustuste 10–15-protsendiline mahuline tagasiminek – see on karm reaalsus. Sõbrapäeval ja naistepäeval osteti oluliselt vähem kommikarpe ja šokolaade," märkis Anderson,

Elektroonikapood Klick ütles, et märts oli üle ootuste nõrk kuu.

"Tarbijahindlus on väga nõrk. Probleem ei ole selles, et inimestel ei ole raha, pigem on see, et inimesed on natuke võib-olla ärevad, ootavad ja lihtsalt ei kuluta," märkis Klicki juhatuse liige Kaire Koik. "Lähitulevikus ma loodan, et ikkagi stabiliseerumine toimub. Aga eks käibemaksutõus mõjutab meid natukene. Hinnad tõusevad. Me küll peame osa hinnatõusu kompenseerima oma kasumist."

Eesti Pank avaldas eelmisel nädalal värske prognoosi ja hindab tänavuseks inflatsiooniks kuus protsenti. Tõenäoliselt korrigeerivad oma prognoose ka teised.

LHV analüütik Triinu Tapver märkis, et inflatsioon võib tulla ka üle kuue protsendi.

"Meil oli eelmise aasta lõpus see hinnang 4,5. Ta tegelikult kipub tulema üle kuue protsendi isegi, 6,2–6,5. Sõltub, kuidas kukub välja see tollimaksude teema ja USA mõju läbi tollitariifide," lausus Tapver. "Eesti mõistes me troonime hinnatõusu tipus ja kalliduselt oleme jõudmas, kohati hakkame isegi ületama Euroopa keskmist."