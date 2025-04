Kiirhinnang: aastaga tõusid hinnad 4,3 protsenti

Tarbijahindade harmoneeritud indeksi esialgsed andmed näitavad, et võrreldes mulluse märtsiga on peaaegu kõikide kaubagruppide ja teenuste hinnad tõusnud, tõdes statistikaameti tarbijahindade tiimijuhi Lauri Veski. "Ainsaks erandiks on ka sel korral riided ja jalatsid, mis olid 3,6 protsenti odavamad," ütles Veski.

Tarbijahinnaindeks kasutab kaaludena Eesti elanike tarbimisstruktuuri Eestis, harmoneeritud indeks aga võtab arvesse ka turiste.

Tarbijahinnaindeksi märtsi andmed avaldab statistikaamet 7. aprillil.