Stubb on pärast Trumpiga kohtumist Ukraina küsimuses optimistlik

Soome president Alexander Stubb andis pärast kohtumist Donald Trumpiga intervjuu ajalehele The Telegraph ning oli Ukraina ja NATO suhtes mõõdukalt optimistlik. Ta tõi välja, et Putin pole relvarahu ettepanekut vastu võtnud ning Venemaal hakkab aeg otsa saama.

Stubb kohtus möödunud nädalavahetusel Trumpiga, mängis temaga golfi ja arutas partnerluse tugevdamist.

Stubb kirjeldas kohtumist Trumpiga ning ütles, et ta on Ukraina suhtes ja NATO tugevuse küsimuses ettevaatlikult optimistlik.

"Mul oli võimalus veeta peaaegu terve päev presidendiga (Trumpiga). Sõime hommikust, mängisime golfi ja pärast käisime koos lõunatamas. See oli hea võimalus tuttavaks saada, suhelda ja siis natuke asju arutada," ütles Stubb.

Stubb tõi välja, et Trumpi pärast närvitsemise asemel peaksid eurooplased rahunema, käima saunas ning hingama sügavalt sisse ja välja. Ta külastas Suurbritanniat, et edastada see sõnum Briti peaministrile Keir Starmerile, vahendas The Telegraph.

Ka Trump väljendas pärast kohtumist Stubbiga rahulolu ja kiitis Soome kolleegi golfioskusi. Leht uuris Stubbilt, kas Trump kuulab nüüd Euroopat ka Ukrainaga seotud küsimustes.

"Ma arvan küll. Ja peamiselt seetõttu, et tal on tihedad sidemed peaminister Starmeri ja Prantsuse presidendi Macroniga. Samal ajal on mul tunne, et Venemaal hakkab aeg otsa saama," vastas Stubb.

"Pidage meeles, et ameeriklased sõlmisid üldise relvarahu, millega ukrainlased ja eurooplased nõustusid, kuid siis ei nõustunud venelased sellega," rääkis Stubb.

Ukraina nõustus 11. märtsil 30-päevase relvarahuga ja USA välisminister Marco Rubio teatas seejärel, et "pall on nüüd Venemaa käes."

Putin käis seejärel välja aga oma tingimused ning lõpuks ei nõustunudki USA praeguste ettepanekutega Ukraina sõja lõpetamiseks. Stubb hindas seetõttu, et ameeriklastel hakkab kannatus otsa saama.

Stubb ise näeb sobiva tähtajana Ukrainas vaherahu kehtestamiseks 20. aprilli.

"Kui venelased seda relvarahu ei aktsepteeri või rikuvad seda, siis peaksid nii USA-lt kui ka Euroopalt tulema kolossaalsed sanktsioonid. Sest ainus asi, mida Venemaa mõistab, on jõud," rääkis Stubb.

Leht uuris, milliseid Moskva-vastaseid sanktsioone ta soovitaks kehtestada.

"Ma ei anna USA-le muud nõu, kui vaadata sanktsioone, mis senaator Lindsey Graham järgmisel nädalal esitab," vastas Stubb.

Eeldatakse, et Graham käib välja karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Trump ise ähvardas lajatada Vene naftale 25-protsendise tollimaksu. Trump ütles seda vahetult pärast kohtumist Stubbiga.

Ka Stubb ütles, et majandusega seotud küsimused on Putini Achilleuse kand ehk nõrkus.

Leht uuris veel Stubbilt, kas ta usub, et USA seisab kindlalt NATO kollektiivkaitsekohuse (artikkel viis) taga.

"Ma usaldan meie liitu. Ma usaldan ameeriklasi," vastas Stubb. Ta tõi välja, et Trump avaldab Euroopa riikidele survet, et piirkonnas asuvad riigid suurendaksid oma kaitsekulutusi. See aga ei tähenda, et USA astuks NATO-st välja.

Stubbi sõnul on ta Atlandi-ülese liidu kindel toetaja.

"Samas olen realist selles mõttes, et saan aru, et kui asjad muutuvad, peate sellega midagi ette võtma. Seega ma ütleks, rääkige vähem, tehke rohkem, virisege vähem. Ja seda olen püüdnud teha oma suhtes USA-ga. Meie ülesanne on tagada, et Ameerika jääks Euroopaga seotuks," rääkis Stubb.

The Telegraph tõi välja, et Stubbi nõuandeid tasub kuulata, Soomel on ka pikk kogemus, kuidas Venemaaga seotud probleemidega toime tulla.

57-aastasel Stubbil on Suurbritanniaga ka isiklik side, kuna tema naine on pärit Inglismaalt.

"Tal on nüüd Briti ja Soome topeltkodakondsus, ta räägib meie mõlemat riigikeelt, soome ja rootsi keelt," rääkis Stubb.