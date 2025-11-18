X!

Graham lubas Trumpi toe saanud Vene-sanktsioonidega senatis edasi liikuda

Välismaa
USA senaator Lindsay Graham.
USA senaator Lindsay Graham. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / SHAWN THEW
Välismaa

Senat liigub edasi seaduseelnõu vastuvõtmisega, mis kehtestaks sanktsioonid Venemaa kaubanduspartneritele, ütles senaator Lindsey Graham esmaspäeval. Eelnõuga avaldatakse Venemaale lisasurvet agressioonisõja lõpetamiseks Ukrainas.

President Donald Trump ütles pühapäeva õhtul ajakirjanikele, et on nõus senati väljapakutud õigusaktidega, mis on tema seni tugevaim heakskiit Venemaa-vastastele sanktsioonidele.

Graham, kes on eelnõu peamine eestvedaja, märkis sotsiaalmeediakanalis X tehtud postituses, et senat jätkab "president Trumpi õnnistusel" sanktsioonide kehtestamist, kasutades ära sobivat hetke sõja lõpetamiseks "auväärselt, õiglaselt ja lõplikult".

"Selle eelnõu eesmärk on anda president Trumpile rohkem paindlikkust ja võimu, et suruda [Vene režiimi juht Vladimir] Putin rahuläbirääkimiste laua taha, survestades nii Putinit kui ka teda toetavaid riike nagu Iraan," kirjutas Graham. "Ma hindan mõlema partei tugevat toetust sellele eelnõule nii esindajatekojas kui ka senatis."

Senaatorid ei ole seni soovinud tegeleda eelnõuga, millel ei olnud selget toetust presidendilt, kes on püüdnud Ukraina sõda peatada muuhulgas näost näkku kohtumisel Putiniga. Kuid Trumpi toetus eelnõule sillutab nüüd teed selle vastuvõtmiseks Kongressis, et hääletada resolutsiooni üle, millel on senatis üle 80 kaastoetaja.

Seadus lubaks Trumpil kehtestada sekundaarsed sanktsioonid sellistele riikidele nagu Hiina ja India, kes ostavad Venemaalt naftat ja gaasi, eesmärgiga ära lõigata rahavood, mida Venemaa oma energiaekspordist saab, et rahastada sõda Ukrainas. Pühapäeval ajakirjanikele antud sõnavõtus märkis Trump ka, et ta kaalub Iraani lisamist sihtriikide nimekirja.

"Nagu te teate, pakkusin ma välja, nii et iga riik, mis Venemaaga äri ajab, satub väga karmide sanktsioonide alla," ütles Trump. "Nad võivad sinna lisada Iraani," lisas ta.

Lisasanktsioonid suurendaksid Venemaale survet Ukraina sõja lõpetamiseks. Oktoobris kehtestas Trump uued sanktsioonid kahele Venemaa suurimale naftafirmale – Rosneftile ja Lukoilile,  kui leidis, et tema kõnelused Putiniga ei ole toonud rahu lähemale.

Valge Maja kõrge ametnik ütles esmaspäeval, et Trump toetaks Venemaa sanktsioonide eelnõu, kui talle jääks selles lõpliku sõna õigus.

Küsimusele, kas Trump on nüüd valmis seadusandlust toetama, vastas anonüümseks jäänud ametnik uudisteagentuurile Reuters: "Ta kirjutaks sellele alla. Ta andis sellest eile õhtul märku."

Kuid Valge Maja nõuab konkreetset keelekasutust, mis tagab, et Trump säilitab kontrolli sanktsioonide üle, rõhutas ametnik.

"Valgele Majale ja presidendile on alati olnud oluline, et sanktsioonide paketis oleks klausel, mis tagab, et presidendil on sanktsioonides ülim otsustusõigus," ütles ametnik. "Nii kaua, kui see on sees, arvan, et president naudiks seaduseelnõu allkirjastamist."

Ametniku sõnul jätkab Valge Maja läbirääkimisi Venemaaga sõja lõpetamise üle. "Kindlasti töötame ikka veel. See pole lihtsalt olnud uudiste keskmes, sest meil on nii palju tegemist."

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico, Reuters

üles
