Eestisse tuleb riigivisiidile Poola president Andrzej Duda

Esmaspäevast kolmapäevani kestev visiit kinnitab Eesti ja Poola lähedasi liitlassuhteid ning kahe riigi tihedat koostööd kaitse ja julgeoleku, majanduse, transpordi ja hariduse vallas, teatas presidendi kantselei.

"Eesti ja Poola teevad igapäevaselt koostööd, et hoida meie piirkond turvalisena. Meie liitlassuhted on sügavalt juurdunud nii NATO-s, Euroopa Liidus kui ka mitmetes piirkondlikes algatustes. Just see partnerlus annab meile kindluse tulla toime julgeolekuohtudega," ütles Karis.

Riigivisiidi kohtumiste keskmes on Eesti ja Poola julgeolekukoostöö.

Lisaks president Karisele kohtub Duda riigikogu esimehe Lauri Hussari, peaminister Kristen Michaliga ning asetab pärja Vabadussõja võidusamba jalamile. Teisipäeva pärastlõunal kohtuvad Dudad Eestis elavate poolakatega.

President Alar Karis ja Sirje Karis annavad Poola presidendipaari auks riigiõhtusöögi Eestimaa rüütelkonna hoones.

Kolmapäeval külastab Duda küberjulgeoleku väljaõppekeskust CR14 (Cyber Range), kus asuvad NATO ja Eesti küberharjutusväljad ning saab seal ülevaate Eesti ja NATO küberkaitsekoostööst.

Poola ja Eesti presidendipaarid külastavad koos Pelgulinna Riigigümnaasiumi, kus tutvutakse Eesti hariduselu ja kooli õppetööga.

Visiit lõpeb Poola presidendi ja esileedi vastuvõtuga Tallinna raekojas, millele järgneb ametlik lahkumistseremoonia Raekoja platsil.

Poola esileedi Agata Kornhauser-Duda ja Sirje Karis külastavad Vanalinna Hariduskolleegiumi, et tutvuda kooli ja õpilaste igapäevaeluga. Seejärel saavad nad Lilli Jahilo moemajas ülevaate Eesti moedisaini. Anni Arro Stuudios kohtuvad nad Eesti ja Poola haridus- ja kultuurivalla esindajatega.