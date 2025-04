Poola president Eestis: peame arendama oma kaitsetööstust

Poola president Andrzej Duda hinnangul on ülioluline arendada kaitsetööstust, mis on suunatud just Euroopa riikide tarbeks.

"Meil on samasugune olukord, mida me arutasime pärast koroonapandeemiat. Siis me õppisime väga erinevatest kogemustest. Ka täna ma räägin samast asjast.," sõnas Duda.

"Meil on tarvis tingimusi, kui näiteks laskemoona tuleb toota Euroopas eurooplaste jaoks. See nõuab aega. Me peame arendama oma kaitsetööstust. Esimesel võimalusel muudatuste tegemine neisse regulatsioonidesse lähtuvalt meie vajadustest on täna ülimalt oluline," jätkas Poola president.

Duda lisas ka, et kuniks Euroopas ei ole tugevat sõjatööstust, peab olema võimalus osta vajalikke vahendeid väljastpoolt EL-i Euroopa vahendite eest.