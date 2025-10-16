Soome ettevõte on huvitatud Pärnu lennujaama opereerimisest

Soome ettevõte Redstone Aero on huvitatud Pärnu lennujaama opereerimisest ning kohtub järgmisel nädalal nii majandus- ja kommunikatsiooni kui ka kliimaministeeriumi esindajatega. Kliimaministeeriumi asekantsleri sõnul saab edasised otsused teha pärast neid kohtumisi.

Pärnumaa omavalitsused tegid aasta alguses valitsusele ettepaneku anda Pärnu lennujaam erakätesse. Lennujaama opereerimisest on huvitatud Soome ettevõte Redstone Aero.

"Redstone Aero on spetsialiseerunud erinevate lennujaamade käitamisele, ehitamisele ja arendamisele. Oleme ehitanud uue lennujaama Helsinki East Aerodrome, mis on Soome pealinna piirkonna regionaalne lennujaam ja mis avatakse peagi reisijateveoks. Me näeme Pärnus suurt potentsiaali. Kõik Pärnus elavad inimesed teavad kindlasti, kui ilus see linn on ja me näeme suurt potentsiaali selles, kui Pärnusse saaksid tulla esmalt näiteks Rootsi ja Soome turistid. Oleme huvitatud lennuliikluse arendamisest Pärnus," lausus Redstone Aero juhatuse esimees Esa Korjula.

Korjula sõnul on lihtsaim alustada suviste lendude korraldamisest, kuid pikemas perspektiivis näeksid nad Pärnus aastaringseid lennuühendusi.

"Muidugi suvi on parim aeg alustamiseks. Parim hooaeg on suvi, aga mingil hetkel tuleks seda laiendada. Naaberriikidest on kõige lihtsam alustada, sest Pärnu on neis tuntud ja lend on lühike, seega oleks hind taskukohane, aga muidugi võiksid hiljem tulla ühendused ka Lõuna-Euroopasse ja mujale," lisas Korjula.

Korjula ütles, et Euroopas kinnitab järjest enam kanda lennujaamade opereerimine eraettevõtete kaasabil ning Redstone on valmis lennujaama opereerimist alustama esimesel võimalusel. Järgmisel nädalal tutvustab ettevõte oma plaane majandus- ja kommunikatsiooni ning kliimaministeeriumile.

"Kohtume selle ettevõttega, et kuulda, kuidas nemad näeksid, et milline võiks olla nende panus lennujaama toimimisse, mis on see nende plaan sellega, milline on nende kogemus ja selle järgselt saab juba edasi diskuteerida, milline see lahendus Pärnu lennujaama osas võiks olla," ütles kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.